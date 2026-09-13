Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bir kadının daha hayattan koparılmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Bu düzeni değiştirmeye kararlıyız” dedi.

İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplum olarak henüz bir felaketin acısını atlatamadan bir başkasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

“Ardı arkası kesilmeyen sarsıcı hadiselerin gölgesinde yaşıyoruz” diyen İncirli, sorunlar çözülmeden yenilerinin eklendiğine dikkat çekerek, “Gemi faciası, kadın cinayetleri, zarar gören çocuklar, trafikteki kayıplar...” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR”

"Devlet kurumlarında yaşanan liyakatsizlik, denetimsizlik, koordinasyon eksikliği ve zafiyetin" toplumun güvenliğini doğrudan tehdit eden sonuçlar doğurduğunu belirten İncirli, son yıllarda gelişen bu yapısal çürümenin bedelinin ağır ödendiğini söyledi.

İncirli, “Ancak insanlarımızın güvenli yaşam hakkından vazgeçecek değiliz. Kurumlarımızı, riskleri önceden gören, önlemler alan ve yurttaşını koruyan bir yapıya kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

İncirli, paylaşımını, “Bir kadının daha hayattan koparılmasının derin üzüntüsüyle, bu düzeni değiştirmeye kararlıyız” sözleriyle tamamladı.