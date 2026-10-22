Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte İncirli ve Uluçay, yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Mağusalıların büyük ilgi gösterdiği buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, Anıt Parkı coşkulu ve samimi anlara sahne oldu. Gazimağusalıların bir araya geldiği etkinlikte CTP’nin belediye meclis üyesi adayları da halka tanıtıldı. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “6 Aralık’ta hem yerel seçimler hem de genel seçimlerde halkımız kararını vermiştir. 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak. Halkın iktidarı başlayacak. Artık söz insanlarımızda, söz halkta” dedi.

İncirli: Güçlü kadrolarımızla birlikte ‘Ortak Gelecek Programımızı’ hazırladık

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada CTP’nin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette sorumluluk almaya hazır olduğu mesajını verdi. “Güçlü kadrolarımızla birlikte ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak Ortak Gelecek Programımızı hazırladık. Eğitimden sağlığa, üretimden ekonomiye her alanda çalışmalarımızı tamamladık. CTP hazırdır” şeklinde konuşan İncirli, veriye dayalı yönetimin önemine de dikkat çekti. Hükümete gelir gelmez yapacakları ilk işin nüfusu saymak olduğunu aktaran İncirli, “Bu ülkeyi planlı bir şekilde yöneteceğiz. Harcadığımız her kuruşun da şeffaf bir şekilde hesabını vereceğiz” dedi.

“Merhametle, sevgiyle yöneteceğiz”

Liyakat ve adalet vurgusu da yapan İncirli “Bu ülkeyi merhametle, sevgiyle yöneteceğiz. Memleketin umudu CTP’nin kuracağı dürüst yönetimdedir, CTP’nin vereceği güçlü hizmetlerdedir” ifadelerini kullandı. Konuşmasın sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Sıla Usar İncirli, bu ülkede nerede doğmuş olursa olsun bütün insanları kucaklayarak ve herkesle birlikte çalışarak geleceği inşa edeceklerini vurguladı. İncirli, “Hep birlikte bu ülkedeki yıkımı durduracak ve hep beraber geleceği inşa edeceğiz” dedi. 6 Aralık’ın büyük bir gün olacağını belirten İncirli, “6 Aralık’ta hem yerel seçimler hem de genel seçimlerde halkımız kararını vermiştir. 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak. Halkın iktidarı başlayacak. Artık söz insanlarımızda, söz halkta” şeklinde konuştu.

Uluçay: Belediyecilik ve yerel yönetim bir takım işidir

Gazimağusa Belediye Başkanı ve adayı Süleyman Uluçay, yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın geçmişte olduğu gibi bugün de belediyecilikte, yerel yönetimlerde ve ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde örnek olmaya devam ettiğini vurguladı. Gazimağusa’nın geçmişte birçok belediyecilik hizmetine öncülük ettiğini hatırlatan Uluçay, son dört yılda da bazı hizmetlerin ilk kez Gazimağusa’da hayata geçirildiğini ve diğer belediyelere örnek olduğunu belirtti. Ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uluçay, Sıla Usar İncirli’nin başbakanlığında çalışacaklarına inandığını ifade ederek ülkeyi refah seviyesi yüksek bir noktaya taşıyabileceklerini söyledi. Yerel yönetimlerin dünya genelinde giderek daha fazla önem kazandığını belirten Uluçay, devletlerin sunduğu hizmetlerin önemli bir bölümünün artık yerel yönetimler aracılığıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Uluçay, “Belediyecilik ve yerel yönetim, bir takım işidir. Ve bu takımın en önemli parçası da belediye meclisidir” diyen Uluçay, dört yıl daha Gazimağusa’ya ve ülkeye hizmet etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ferdi Sabit Soyer: Kamu kaynaklarını hizmete, adalete ve insanlığa harcamak temel ilkemizdir

KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer de konuşmasında geçmiş yerel seçimlerde Gazimağusa Belediyesi’nin borç yükü nedeniyle yurttaşların endişe duyduğunu hatırlattı. Süleyman Uluçay’ın o dönemde kaynakları geliştirme, verimli kullanma, israfı azaltma, borçları temizleme ve yeni yatırımlar yapma sözü verdiğini anımsatan Soyer, şimdi CTP’nin yönettiği bütün belediyelerin örnek olduğunu belirtti. “Halkın alın terinden oluşan kamu kaynaklarını, direkt ve dolaylı vergilerle, kuruşuna kadar hizmete, adalete ve insanlığa harcamak bizim temelimizdir” diyen Ferdi Sabit Soyer Genel seçimlerin ardından CTP hükümetinin kurulacağını ve bu anlayışla yeniden ülkeyi ayağa kaldıracaklarını söyledi.