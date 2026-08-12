Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun "Toplum Güvenliği" gündemiyle olağanüstü toplanması için çağrıda bulundu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hazırlanan dilekçeyi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e sundu. Dilekçenin teslim edilmesinin basına açıklamada bulunan İncirli, “Bu mesele polisiye bir mesele değil, siyasi bir meseledir. Siyasi irade olmadığı koşulda bu sorunlar çözülmez” dedi. İncirli, açıklamasının ardından basının sorularını da yanıtladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli basına yaptığı açıklamada, halkın son dönemde yaşanan kriminal olaylar nedeniyle ciddi güvenlik endişesi taşıdığını belirterek, sorunun uzun süredir devam eden yapısal sorunlardan ve siyasi irade eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Ülkeye girişlerin denetlenmesi ve ülkeye girdikten sonra kişilerin takibinde yaşanan sorunlara işaret eden İncirli, devlet kurumlarının kapasitesinin ve koordinasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Suç işlendikten sonra polisin suçluları başarılı bir şekilde yakaladığını ancak asıl meselenin suç işlenmeden önce alınması gereken önleyici tedbirlerde yaşanan zafiyet olduğunu belirtti. İncirli, “Sorunlarla yüzleşmezsek sorunları çözemeyiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sorunları ortak sorun olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu ülke bu kadar çeşitli suçu kaldıracak durumda değildir”

Güvenliğin bütünlüklü politikalarla ele alınması gerektiğinin altını çizen İncirli, kurumlar arasındaki koordinasyonun ve denetim kapasitesinin artırılması, teknolojinin ve gerektiğinde uluslararası iş birliklerinin kullanılması gerektiğini ifade etti. Ülkeye gelen kişilerin nerede kalacağı, ne kadar süre ülkede bulunacağı ve gerekli diğer bilgilerin denetlenebileceği bir düzen kurulması gerektiğini belirten İncirli, nüfus sayımının da artık ertelenemeyeceğini söyledi. İncirli, “Kimin nerede ne yaptığını bilmeyen bir devlet ne yazık ki insanlarını güvende de tutamaz” dedi. Suçların yalnızca sayısal olarak değil, çeşitliliği ve içeriği bakımından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İncirli, “Bu ülke bu kadar suçu, bu kadar çeşitli suçu kaldıracak durumda değildir. Ne ekonomik ne de sosyal olarak” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarımıza vermemiz gereken huzurdur”

İncirli, güvenlik sorununun yalnızca polisin sorumluluğunda değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, “Bu mesele polisiye bir mesele değil. Bu mesele herkes anlasın ki siyasi bir meseledir. Ve siyasi irade olmadığı koşulda da bu sorunlar çözülmez” dedi. Siyasilerin öncelikli sorumluluğunun toplumun huzurunu sağlamak olduğunun altını çizen İncirli, “Her şeyden önce insanlarımıza vermemiz gereken huzurdur. Biz bu güvenlik konusuna güvenlik meselelerinin ötesinde siyasi bir mesele olarak bakıyoruz. O yüzden Meclis’i de olağanüstü genel kurula çağırdık” ifadelerini kullandı. İncirli, iktidarın çağrıya olumlu yanıt vermesini beklediklerini belirterek, 17 Ağustos Pazartesi günü konunun Genel Kurul’da kapsamlı şekilde ele alınmasını, önerilerin ortaya konmasını ve Meclis’in denetim görevini yerine getirmesini istediklerini söyledi.