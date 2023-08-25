Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda bazı ders kitapları ve yeni kitaplara değindi.

İncirli, ilkokul kitaplarında yapılan değişikliklerde “toplumu rahatsız eden içeriklere” yer verildiğini söyleyerek, hayat bilgisi ve Türkçe kitaplarındaki bazı görsellerin, sembol ve örnek olarak kitaplara basılmasının “çağdaş eğitimde kabul edilecek bir şey olmadığını” belirtti.

Kitaplarda toplumsal cinsiyet eşitliğini “ayaklar altına alan” ifadeler ve görseller kullanılmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen İncirli, kitapta ülkelerden verilen örneklerde neden Batılı ülkelere yer verilmezken, Filistin, Afganistan gibi ülkelerden “toplum yapısına uymayan örnekler verildiğini” sordu.

İncirli, ders kitaplarında muhafazakar ifadeler bulunduğunu söyleyerek, örnekler verdi.

Bu kitapların öğretmenler ve öğrencilere verilmemesi gerektiğini söyleyen İncirli, Bakanlığa kitapları okullara göndermeme çağrısında bulundu.