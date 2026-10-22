CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt bölgesindeki Aydınköy yurttaşlarla bir araya geldi. CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, milletvekilleri ve adayları, belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticilerinin de katıldığı buluşmada bölgenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Bölgeli tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan ve herkesle tek tek kucaklaşan İncirli, 6 Aralık seçimlerine güçlü kadrolar ve hazırlanan programla girdiklerini belirterek hem merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.

İncirli: Bu ülkenin kaynaklarını insanlarımızın ihtiyacı için kullanacağız

Güzelyurt bölgesinin en büyük sorunlardan birinin gençlerin göç etmesi olduğuna işaret eden Sıla Usar İncirli, gençlerin kendi bölgelerinde yaşayabilmelerinin, iş bulabilmelerinin ve geleceklerini kurabilmelerinin önemine dikkat çekti. “Ülkenin kaynaklarını insanlarımızın ihtiyacı için kullanacağız” şeklinde konuşan İncirli, kamu kaynaklarının doğru kullanılması, üretimin desteklenmesi ve istihdam olanaklarının geliştirilmesinin gençlerin bölgeden göç etmesini önlemeye yönelik politikaların temelini oluşturacağını belirtti.

“Üreticilerin gelecek sezonlarını planlayabilecekleri koşulları sağlamak için göreve talibiz”

İncirli, Aydınköy’de dolu nedeniyle zarar gören üreticilere yaptıkları ziyareti anımsatarak zeytinlerini evladı gibi büyüttüğünü söyleyen bir üreticinin yaşadığı üzüntüyü paylaştı. Üreticinin emeğinin karşılığını almasının ve zararlarının karşılanmasının, bir sonraki yıl üretime devam edebilmesi için gerekli olduğunu vurgulayan İncirli, bölgedeki zararların henüz karşılanmadığını öğrendiğini aktardı. İncirli, gecikmelerin yalnızca üreticiyi değil, üretimi ve ülke ekonomisini de etkilediğini söyledi. Ayrıca, Cypfruvex’in güçlendirilmesi, dış pazarlara erişimin geliştirilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi için hazırlık yaptıklarını belirten İncirli, üreticilerin bahçelerine bakabilecekleri ve gelecek sezonlarını planlayabilecekleri koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti. Aydınköy Malya Kulübü’nde gençlerin göçü nedeniyle yaşanan sıkıntılara da değinen İncirli, gençlerin kendi bölgelerinde iş bulabildiği, bağımsız bir yaşam kurabildiği ve sosyal hayata katılabildiği bir gelecek için çalıştıklarını söyledi. İncirli, Yerel yönetimlerle merkezi yönetimin iş birliği yapacağı, sorumluluk ve güçlerini birleştireceği yeni bir dönem hedeflediklerini kaydetti.

“Hak sahiplerinin haklarını korurken, usulsüz işlemleri gözden geçireceğiz”

Aydınköy’de kırsal kesim arsalarına ilişkin kendisine iletilen iddiaya da yanıt veren Sıla Usar İncirli, “Hak sahiplerinin hakları korunacak” diyerek CTP’nin insanların hakkı olan bir şeyi ellerinden almadığını ve bundan sonra da almayacağını vurguladı. Bununla birlikte usulsüz yapılan işlemleri gözden geçireceklerini açıkça belirtti. Gençlerin barınma ihtiyacını yalnızca kırsal kesim arsalarıyla sınırlı görmediklerini söyleyen İncirli, kira desteği, ilk konut desteği ve sosyal konut projelerini bütünlüklü bir yaklaşımla ele alacaklarını ifade etti. Yurttaşların haklarını bir siyasiye minnet duymadan, zamanında ve eşit biçimde alması gerektiğini kaydetti.

Kansoy: Göç sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy da Aydınköy’de sosyal belediyecilik ve yerel kalkınmaya yönelik projelerini paylaştı. Kadın emeğinin desteklenmesi, üreticilere yönelik teşvikler, kooperatifleşme, genç girişimciliği ve erişilebilir konut projelerine değinen Kansoy, göçün Güzelyurt’un en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Kansoy, belediye ile merkezi yönetimin iş birliği içerisinde çalışarak bölgede istihdam olanaklarını artırmayı ve göç sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

İncirli ve Kansoy buluşmanın sonunda 6 Aralık’ta hem genel hem yerel seçimlerde sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek yurttaşlarla birlikte çalışma ve dayanışma çağrısı yaptı.