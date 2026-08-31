Faciayla beraber çok boyutlu bir krizin içine girildiğini belirten İncirli, olayın en sarsıcı ve en önemli boyutunun insani yönü olduğunu söyledi. İncirli, açıklamasında “Her bir sorumlunun hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulması, hukuk önünde hesap vermesi bundan sonrası için kritik öneme sahiptir” dedi.

“En içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”

Açıklamasında, dün yaşanan gemi faciası sonrasında çok boyutlu bir krizin içine girildiğini ve olayın en sarsıcı ve en önemli boyutu insani yönü olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Can kayıpları, kurtulanların yaşadığı travmalar ve ailelerin acıları, telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlardır. Henüz konuşmaya başlamamış bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, yakınlarını kaybedenler ve umutla kayıplarını bekleyenlerin yüreğinde onulmaz yaralar açılmıştır. Hayatlarını kaybedenler için çok üzgünüm. En içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

İncirli, bu süreçte arama-kurtarma çalışmalarının kurumlarımız, askerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile kesintisiz sürmesi hayati önem taşıdığını ifade ederek özel teknelerin katkısı da çok büyük olduğunu, gösterilen insan üstü gayreti takdirle karşıladıklarını belirtti.

“Kamuoyu zamanında ve yeterli derecede bilgilendirilemedi”

Kriz durumlarında devletin tüm kurumları ile insanların yanında olmasının, ihtiyaçları karşılamasının ve kamuoyuna doğru bilgiler vermesinin büyük önem taşıdığını belirten İncirli, belediyeler aracılıyla insani yardımlar, psikologlar ve psikiyatristler tarafından çalışmalar yapılmasına rağmen psiko-sosyal desteğin ağı arzu edilen hızda, kapsamda ve koordinasyon içinde oluşturulamadığını ifade etti. İncirli, “Kamuoyu zamanında ve yeterli derecede bilgilendirilmedi. Sorulan sorular cevapsız kaldı. Sonuçta insanlar isyan etti. Bir yanda kayıplarını endişe içinde bekleyen, diğer yanda evlerine nasıl döneceğini bilmeyen insanlar var” dedi.

“Olayın siyasi bir sorumluluğu da bulunmaktadır”

Sıla Usar İncirli, yaşadığımız bu felaketin ve benzeri olayların kendiliğinden meydana gelmediğine de dikkat çekerek sürecin arkasında mutlaka buna neden olan kişiler ve kurumlar olduğunu söyledi. İncirli, “Olayın siyasi bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Her bir sorumlunun hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulması, hukuk önünde hesap vermesi bundan sonrası için kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Hükümetin ciddiyetle hareket etmesi gerek”

Olayın aynı zamanda tüm dünyanın yakından takip ettiği uluslararası bir güvenlik boyutu da olduğunu unutmamak gerektiğini belirten İncirli, devlet ciddiyeti içinde davranılmasının bu açıdan da çok önemli olduğunu vurguladı. İncirli, hükümetin, dünyanın gözünün üzerimizde olduğu bilinciyle ve ciddiyetiyle hareket etmesi gerektiğinin, bir an önce dağınık, çelişkili, eksik bilgilendirme halinden çıkmasının öneminin altını çizdi.

“Önceliklerimizden bir tanesi de limanlar ve denizcilik altyapılarının dönüştürülmesi olacaktır"

İncirli açıklamasını, “Bu acı olay, denizcilik politikalarını yönetecek, tüm faaliyetleri sıkı bir şekilde denetleyecek güçlü bir kurumsal yapıya ve üst otoriteye olan ihtiyacımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizden bir tanesi de limanlar ve denizcilik altyapılarının dönüştürülmesi olacaktır” ifadeleriyle tamamladı.