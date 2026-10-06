CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral’a ise; Jutta Segurola Pomoell ve Stefan Simosas eşlik etti.

Görüşmede, CTP’nin Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin kapsamlı çözüm sürecindeki rolü ele alındı.

Ayrıca görüşmede CTP, Avrupa Birliği-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin mali yardım ekseninde yürütülmesinin ötesinde, stratejik bir ortaklık anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ve Avrupa Birliği’ne bugünden hazırlanması gerektiğini belirtti.

İncirli, AB müktesebatına uyum, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma ile iki toplumlu iş birliği alanlarında atılacak adımların çözüm sonrasına bırakılamayacağını kaydetti.

İki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefini yineleyen İncirli, Avrupa Birliği’nin de bu hazırlık sürecinde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, Yeşil Hat Ticareti’nin geliştirilmesi, enerji, su, çevre, sağlık, doğal afetler, düzensiz göç ve kültürel miras gibi alanlarda somut iş birliklerinin artırılmasının, Kıbrıslı toplumların günlük yaşamının iyileştirilmesinin yanı sıra kapsamlı çözüm için elverişli koşulların oluşmasına da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.