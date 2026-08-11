Gündeme dair açıklamalarda bulunan İncirli, CTP iktidarında ülkenin kurumlarını güçlendirecek, denetimi sağlayacak, yurttaşlar arasında ayrım yapmayacak ve güveni yeniden tesis edecek bir yönetim kurulacağını vurguladı.

“Kötü yönetim güvenlik sorunlarını da besliyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede giderek büyüyen güvenlik sorununa dikkat çekerek partinin Meclis Genel Kurulu’nu "Toplum Güvenliği" gündemi ile 17 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi. “Sosyal olarak ve ekonomik olarak şu anda halkın bir güvenlik krizi içerisinde olduğunu hepimiz kabul edelim. Meclis’in görevlerinden biri de denetimdir. Bunu yerine getirelim, çağrımız da bunun içindir” şeklinde konuşan İncirli, hükümetin güvenlikle ilgili aldığı tedbirlerin yeterli olmadığını söyledi. Kötü yönetimin, yolsuzluğun ve usulsüzlerin güvenlik sorunlarını da beslediğini belirten İncirli, bunların ülkeye ekonomik, sosyal ve siyasi maliyet yarattığını vurguladı. CTP iktidarında ilk yapılacak işlerden birinin nüfus sayımı olacağını ifade eden İncirli, ülkede kaç kişinin yaşadığının, kimlerin nerede ve hangi statüde bulunduğunun bilinmesinin sağlıklı bir yönetimin temel koşullarından biri olduğunu belirtti. Ülkeye giriş yapan kişilerin sonraki süreçte de etkin biçimde takip edilmesi gerektiğini kaydeden İncirli, kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çekti. Suç ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Devletin kurumları insanlara hizmet etmek için vardır”

CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyacağına ilişkin de konuşan Sıla Usar İncirli, doğru siyasetin devlet kurumlarını güçlendirerek halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. İncirli, “Devletin kurumları insanlara hizmet etmek için vardır. Denetim yapmak için vardır. Güvenliği sağlamak, sağlık hizmeti vermek, eğitim hizmeti vermek ve planlama yapmak için vardır. Devlet siyasiler için değil devletin kurumları halka hizmet için vardır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CTP iktidarında kamusal işlemleri hızlandıracaklarını, yurttaşın bir işi sonuçlandırmak için çok sayıda kurum arasında dolaşmak zorunda kalmayacağını belirten İncirli, toplumun tümünü kucaklayan bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını kaydetti.

“Öngörülebilir ve kurallı bir ekonomik yapı kuracağız”

İncirli, ekonomideki temel sorunun yalnızca bütçe açığı değil, hükümete duyulan güvenin ortadan kalkması olduğunu da ifade etti. Ekonominin düzelmesi için gelir-gider dengesinin kurulması, mali disiplinin sağlanması ve piyasalara güven verilmesi gerektiğini belirten İncirli, sürekli değiştirilen karar ve mevzuatın yatırım ortamına büyük zarar verdiğine dikkat çekti. “CTP yatırım ikliminde güven veren bir ortam oluşturacak. Kaybolan güveni yeniden tesis edeceğiz” diyen İncirli, öngörülebilir ve kurallı bir ekonomik yapı kuracaklarını söyledi. Konuşmasının devamında iş dünyasına ilişkin mesajlar da veren Sıla Usar İncirli, mevcut hükümetin haksız rekabete yol açtığını söyledi. İncirli. “İş dünyasında adalet çok önemlidir. Haksız rekabet oluşturacak, adil olmayan uygulamalar CTP iktidarında olmayacak. CTP, adil, şeffaf ve denetlenebilir bir iş dünyası kuracak” şeklide konuştu.

“Herkesin kendisini bu ülkenin bir parçası hissedeceği bir düzen kuracağız”

CTP’nin artık muhalefet tartışmalarından çok iktidarda yapacaklarına odaklandığını ifade eden İncirli, CTP’nin temel meselesinin ülkeyi huzura kavuşturmak, refahı yükseltmek ve herkesin kendisini bu ülkenin bir parçası olarak hissedeceği bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve tarihsel özellikleri nedeniyle büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden İncirli, bu potansiyelin güçlü kurumlar, denetim, planlı ve doğru yönetimle ortaya çıkarılabileceğini söyledi. İncirli, Türkiye kökenli yurttaşların da bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak CTP iktidarında insanların doğduğu yere, kökenine veya siyasi görüşüne göre ayrıştırılmayacağını söyledi. Herkesi kucaklayan bir düzen kuracaklarını belirten İncirli, kamu hizmetlerinden herkesin eşit ve adil biçimde yararlanacağını ifade etti.

“Kıbrıs sorununun çözümü bölgesel barış, iş birliği ve refah açısından da önemlidir”

İncirli son olarak, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Kıbrıs’ın gerçek potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için Kıbrıs sorununun çözülmesinin de önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken İncirli, çözümün yalnızca Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından değil, bölgesel barış, iş birliği ve refah açısından da gerekli olduğunu ifade etti. İncirli, geçmiş müzakere süreçlerinin sonuç üretmediğine dikkat çekerek yeni bir 5+1 sürecinin de sonuçsuz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Sıla Usar İncirli, siyasi eşitliğin tartışma konusu olmaması, 2017 Crans-Montana’ya kadar oluşan yakınlaşmaların teyit edilmesi ve müzakerelerin zaman sınırı içerisinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Sürecin Kıbrıslı Türklerden kaynaklanmayan nedenlerle yeniden çökmesi halinde eski statükoya dönülmemesi gerektiğini de vurgulayan İncirli, “Adım adım, aşamalı bir şekilde Kıbrıs sorununun çözümüne gideceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu metodolojiyi desteklediklerini belirten İncirli, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle bölgesel sorunların çözümüne de katkı sağlanacağına inandıklarını kaydetti.