Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, Milletvekilleri Filiz Besim ile Şifa Çolakoğlu ve MYK üyeleri Murat Şenkul ile Feriha Tel eşlik etti. KTOEÖS heyetinde ise Başkanı Ahmet Karaoğulları, Genel Sekreter Adnan Zekai, Mali Sekreter Umut Yolsal, Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Işık yer aldı. Görüşmede, özellikle Göç Yasası ve Tek Sosyal Güvenlik Yasası’nda yapılması gereken değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, KTOEÖS tarafından hazırlanan “Göç Yasası ve Tek Sosyal Güvenlik Yasalarında Neden Değişim Yapılmalıdır?” başlıklı dosya CTP heyetine sunuldu.

Görüşmede, öğretmenlerin mali, sosyal ve emeklilik hakları açısından yaşadığı sorunlar ele alınırken, mevcut yasal düzenlemelerin yarattığı eşitsizlikler ve mağduriyetler konusunda KTOEÖS’ün değerlendirmeleri aktarıldı. Sendika, söz konusu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini ve yasal değişiklik taleplerini paylaştı.

Eğitim sisteminin mevcut sorunlarının da değerlendirildiği görüşmede, okullardaki altyapı eksiklikleri, tam gün eğitim uygulamasında yaşanan sorunlar ve yeni eğitim yılının öğretmen ve yönetici kadrolarındaki eksikliklerle başlayacak olmasına ilişkin endişeler ele alındı. Yeterli sayıda öğretmen münhalinin açılmaması nedeniyle ihtiyaç duyulan istihdamların gerçekleştirilemediğine dikkat çekilen görüşmede, yeni eğitim döneminde okulların kadro eksiklikleri ve buna bağlı sorunlarla açılmaması için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği ifade edildi.

Sıla Usar İncirli görüşmede yaptığı değerlendirmede, “Öğretmenin çalışma koşullarını ve özlük haklarını güçlendiren, öğretmenlik mesleğini siyasi amaçların ve geçici hesapların dışında tutan, kamu eğitiminin niteliğini yükselten ve okul altyapısındaki eksiklikleri normalleştirmeyen bir eğitim sistemi kuracağız” dedi. İncirli, velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve Eğitim Bakanlığı’nın birlikte ürettiği, karar süreçlerine birlikte katıldığı, planlamadan müfredata, okul ortamından eğitim hizmetlerine kadar öğrencinin iyiliğini merkeze alan nitelikli bir kamusal eğitim sistemini birlikte kurgulayacaklarını söyledi.