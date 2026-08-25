İncirli ve beraberindeki CTP heyeti, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Özer Çelik ve dernek mensuplarıyla bir araya geldi.

Görüşmede ülkenin ekonomik ve toplumsal sorunlarının yanı sıra emeklilerin yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetlerine erişim, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi ve sosyal adalet politikaları ele alındı. Dernek üyeleri de görüşmede talep ve önerilerini CTP heyetiyle paylaştı.

CTP Genel Başkanı İncirli görüşmede yaptığı konuşmada, ülkenin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirterek ekonomik, kurumsal ve toplumsal alanları kapsayan bütünlüklü bir yol haritasıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Kamu kurumlarının zayıfladığını ve yurttaşlara arzu edilen nitelikte hizmet veremediğini söyleyen İncirli, devlet kurumlarını liyakat, şeffaflık, dijitalleşme ve hesap verebilirlik temelinde yeniden güçlendireceklerini belirtti.

Emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen İncirli, sosyal adalet anlayışıyla hareket edeceklerini ve özellikle en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin yanında olacaklarını söyledi.

İncirli, sosyal politikaların en çok ihtiyacı olanı önceleyen bir anlayışla şekillendirileceğini belirterek, kamusal hizmetleri güçlendireceklerini ifade etti.