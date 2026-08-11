İncirli, açıklamasında toplumda güvenlik kaygısının giderek arttığına dikkat çekerek yaşananların normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Toplum güvenliğinin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik politika ve tedbirlerin Meclis çatısı altında ele alınması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar İncirli’nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Bu ülkede artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bir kadın güpegündüz, market ortasında bıçaklandı. Direksiyon başında olmaması gerekenler yüzünden yollarda canlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. İş yerleri tehdit ediliyor, kurşunlanıyor, ülke dışından gelen çeteler sokaklarımızda korku saçıyor. Kadına yönelik şiddet her gün yeni yaralar açıyor, çocuklarımız ve gençlerimiz uyuşturucu ve suç ağlarının hedefi haline gelmiş durumda. Bunların hiçbiri normal değildir! Normalleşmesine, hafife alınmasına ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz.

Peki bu tabloda hükümet ne yapıyor? Ülkede tüm bunlar yaşanırken, hükümet ortakları memleketin sorunlarına çözüm üretmek yerine yeniden seçilme hesabına ve kendilerini eleştirenlere sataşmaya mesai harcamaktadır. İnsanlarımız, sokaklarda hatta evlerinde kendini güvende hissetmezken, kimse çıkıp her şey yolundaymış gibi davranamaz. Bir hükümetin asıl işini yapmak yerine gündemi saptırmayı seçmesi, aczin itirafıdır.

Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Halkın hassasiyetlerinin suni gündemlerle görünmez kılınmasına müsaademiz yoktur.

Devletin kurumları siyasi irade yoksunluğu içinde sahipsiz bırakılmış ve iş yapmakta zorlanır hale gelmiştir. Ülkenin yönetilmediği sadece bir tespit değil, her yurttaşımızın her gün yüzleştiği gerçekliktir. Kayıt dışı ekonomi, kontrolsüz muhaceret, denetimsizlik ve plansızlık ile birlikte yaşanan güvenlik zafiyetleri, birbirini yeniden üreten, zincirleme yapısal sorunlara işaret etmektedir. Bunlar günü kurtaran açıklamalarla değil, devlet aklıyla ve kararlılıkla ele alınmalıdır.

Halkın önceliği toplum güvenliğinin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesidir. Bu konuyu ertelenemez bir sorumluluk çerçevesinde görüyoruz. Yaşananlar ülkenin ortak sorunlarıdır. Bugüne kadar ne yapıldığı, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği Meclis çatısı altında açıkça konuşulmalıdır. Hükümetin toplum güvenliğinin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik politika ve tedbirlerinin Meclisin denetim işlevi kapsamında değerlendirilmesini ve alınabilecek ek tedbirlerin halkın önünde görüşülmesi gerekmektedir. Hiç vakit kaybetmeden yarın Cumhuriyet Meclisine başvurarak, Meclis Genel Kurulunun 17 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplanması çağrısını yapacağız.

Yönetmek sorumluluk almaktır. Sorumluluktan kaçmak, sorunları göz ardı etmek ve gündemi değiştirmeye çalışmak, yönetmek değildir. Kaybedecek zamanınız kalmamıştır.”