Festival alanında yurttaşlarla, üreticilerle ve bölge halkıyla bir araya gelen İncirli, yerel üretimin, kültürel mirasın ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Üzüm salkımları gibi dayanışarak var olacağız” dedi. İncirli’ye Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli eşlik etti.

Açılışta konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mehmetçik bölgesinin kadim uygarlıklara uzanan tarihiyle önemli bir çekim merkezi olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varoluş mücadelesinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu söyledi. Mehmet Tayyareci'nin dönemin şartlarından dolayı kaçak yollarla Mehmetçik'e getirdiği üzüm çubuklarından bugün bir bölgesel ekonomi oluştuğunu ve bölgenin üzüm ile anılır olduğunu ifade eden İncirli, her türlü zorluğa rağmen Kıbrıs Türk Halkının ve bölge insanının bu topraklarda üreterek, bir gelecek inşaa etmek için büyük bir inat ve özveriyle çalışıp çabaladığını vurguladı. İncirli, “Üzüm salkımları gibi yan yana çoğalarak bu topraklardaki varoluşumuzu sürdüreceğiz, dayanışarak var olacağız" dedi. Ayrıca İncirli, Mehmetçik bölgesinin 2016 yılında Cemil Sarıçizmeli'nin belediye başkanlığı döneminde çok büyük mücadele ve özveriyle Portekiz'de Cittslow üyeliğini kazandığını hatırlattı. Cittslow üyeliği ile birlikte bölgenin uluslararası tanınırlığa kavuştuğunu belirten İncirli, “Cittaslow demek; kalkınma, istihdam, sürdürülebilir gelişme ve büyüme demektir” dedi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden İncirli, “Sevgiyle, inatla üreterek, birbirimize güvenerek ve yardımlaşarak bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.