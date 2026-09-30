Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Salahi Şahiner ile Filiz Besim eşlik ederken, KTMMO heyetinde ise Başkan Ayer Yarkıner ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta trafik güvenliği ve enerji olmak üzere ülkenin gündemindeki bazı sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Makine mühendisleri, trafikte “sıfır ölüm” hedefi doğrultusunda atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerini CTP heyetiyle paylaştı. Görüşmede araç ve yol güvenliğinin artırılması ile trafik eğitiminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca ülkede yaşanan enerji sorunları ele alındı. Sürdürülebilir bir enerji yapısının oluşturulması için atılması gereken adımların değerlendirildiği görüşmede, enerji alanında uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yaptığı değerlendirmede, yeni dönemde trafik ve enerji başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarını tüm paydaşlarla, meslek örgütleriyle ve alanında uzman isimlerle birlikte ele alacaklarını belirtti.

Trafikte yaşanan sorunların çözümünde kararlı olduklarını söyleyen İncirli, enerji alanında da ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.