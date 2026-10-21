Dürüst yönetimden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen İncirli, kendi dönemlerinde sağlıkta ihalelerde, alımlarda herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük olmayacağını söyledi.

İstihdam konusunda liyakate büyük önem vereceklerini ifade eden İncirli, insanlara eşit fırsatlarda istihdam koşullarını sağlayacaklarını kaydetti, “Torpille, kayırmacılıkla işe alma, yetki ya da terfi verme bizim dönemimizde söz konusu olmayacak” dedi.

CTP Genel Başkanı İncirli, CTP’nin sağlık alanındaki ortak gelecek programının kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında konuştu. Hedefler ve yeni dönem politikalarının sunulduğu toplantı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında yer aldı.

-İncirli

Uzun süredir sürdürdükleri bir mücadele olduğunu belirten İncirli, ülkede her insanın, her yurttaşın ihtiyaç duyduğu anda kaliteli, eşit ve güvenli sağlık hizmetine ulaşabilmesi hedefine dikkat çekti.

Tüm yurttaşlar için çok daha iyi bir sağlık sistemi kurulabileceğine inanç belirten İncirli, “Hastalar, hekimler, tüm sağlık çalışanları için çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Ben de sizlerden oluşan bu büyük ekibin bir üyesi olarak konuşuyorum. Bu ortak inancımızı da yürekten paylaşıyorum” dedi.

Bir hastanın ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmetine ulaşamaması durumunda hayatını kaybedebileceğini, geç ulaşması durumunda hastada kalıcı hasarlar kalabileceğini, tedavi için ilaca ulaşamazsa ise tedavisinin aksayabileceğini ve hayatının tehlikeye girebileceğini ifade eden İncirli, hastaların erken ve doğru tanı ile erken tedavi almalarının önemini bildiklerini kaydetti.

-“Bütün emeğimiz ve mücadelemiz yaşam hakkının savunulması üzerinden şekilleniyor”

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları bildiklerini de belirten İncirli, hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından bütünlüklü bir yaklaşımla yeni dönemde sağlığı yöneteceklerini söyledi.

Yeni binalar ve cihazların ötesinde insan hayatının söz konusu olduğunu vurgulayan İncirli, “Bütün emeğimiz ve mücadelemiz yaşam hakkının savunulması üzerinden şekilleniyor” dedi.

Evrensel Hasta Hakları’nın, CTP için kılavuz olduğunu dile getiren İncirli, çalışanların özgür, hiçbir baskıya maruz kalmadan, güvenli bir şekilde çalışmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.

Sağlıkta gidişatın iyi olmadığını belirten İncirli, yeni dönemde kendilerine yön verecek kılavuzlar olduğunu ifade etti. İncirli, bunlardan bir tanesinin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yaptığı çalışmalar olduğunu dile getirdi.

-“Yurttaşların cepten yaptığı harcamalar çok yükseldi”

İlk olarak sağlıkta cepten yapılan harcamalara değinen İncirli, ülkenin mali durumunun sıkıntılı olduğuna ve 2022’den bu yana sağlıktaki harcamaların 10 kat arttığına işaret ederek, cepten yapılan harcamaların yurttaşlar açısından çok yükseldiğini belirtti. İncirli, hastaların, cepten yaptığı harcamaları azaltmanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Ülkenin kaynaklarını öncelikli olarak kamusal hizmetlere ve üretime yönlendireceklerini kaydeden İncirli, kamusal hizmetlerde sağlık ve eğitimin başta geldiğini, üretim sektörlerinin de güçlenmesine yönelik kaynak ayıracaklarını ifade etti.

Hasta güvenliğinin ise sağlıkta ikinci önem verdikleri konu olacağını belirten İncirli, alkollü mama olayına işaret ederek, bu olayın hasta güvenliğinin ne kadar kırılgan ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu çok acı bir şekilde hatırlattığını söyledi.

Şu andaki koşullarda önlenebilen ölümleri ya da prematür denilen erken ölümleri önleyemeyen bir sağlık sisteminin içerisinde olunduğunu savunan İncirli, ruh sağlığının da temel hizmetler içerisinde yer alması gerektiğini ifade etti.

-“Sağlık sistemimizi basamaklar üzerine kuracağız”

Yoğun bakım ve acil servislerde de iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu belirten İncirli, şöyle konuştu:

“Sağlıkta ilaca ve hizmete erişim konularında basamaklı sistem meselesi çok uzun süreden beri söylenen yani ismi olan ama cismi olmayan bir vaziyettedir şu anda… Biz bunu gerçek, etten, kemikten canlı bir hale getireceğiz. Gerçekten sağlık sistemimizi de basamaklar üzerine kuracağız. Çünkü basamaklar üzerine kurduğumuz zaman sağlık hizmetlerine erişimi ve kaliteyi arttırabiliriz, daha birçok sorunu da çözebiliriz. Ancak o zaman eşitliği ve kapsayıcılığı sağlayabiliriz.”

Randevu sisteminin de, gerçek anlamda dijital ve işe yarayan bir şekilde sürmesini sağlayacaklarını kaydeden İncirli, CTP iktidarında insanların en yakın yerden ilaca ulaşabileceğini de söyledi.

-“Nüfus planlamasına göre sağlığı planlayacağız”

Göreve gelmeleri durumunda nüfus sayımı yapacaklarını yineleyen İncirli, “Nüfus sayımı olmadan sağlığı yönetmenin ya da planlamanın mümkün olmadığını çok net olarak biliyoruz” dedi. İncirli, nüfus planlamasına göre sağlığı planlayacaklarını belirtti.

Denetim konusunun da çok önemli olduğunu kaydeden İncirli, “Yükseköğretim alanında başımıza gelenin sağlıkta başımıza gelmesini istemiyoruz” diyerek, göreve gelmeleri halinde denetime özel bir önem vereceklerini vurguladı.

-“Bizim dönemimizde herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük olmayacak”

Dürüst yönetimden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen İncirli, kendi dönemlerinde sağlıkta ihalelerde, alımlarda herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük olmayacağını söyledi. İstihdam konusunda da liyakate büyük önem vereceklerini belirten İncirli, insanlara eşit fırsatlarda istihdam koşulları sağlayacaklarını kaydetti, “Torpille, kayırmacılıkla işe alma, yetki ya da terfi verme bizim dönemimizde söz konusu olmayacak” dedi. Güçlü hizmetlerle iktidara gelecekleri sözünü veren İncirli, bu hizmetlerin bir tanesinin de sağlık olduğunu kaydetti.

Ülkede “projeler furyası" olduğunu söyleyen CTP Genel Başkanı İncirli, “Doğrusunu isterseniz halkın bu dönemdeki en büyük projesi kirli yönetimden kurtulmak olmalıdır.” dedi. Hazırlıklarını yaptıklarını, çok uzun süre güçlü kadrolarla çalıştıklarını ifade eden İncirli, “Yönetim için hazırız. 6 Aralık’tan sonraki gün de çalışmalarımıza en hızlı şekilde başlayacağız” dedi.

-“Kapılarımız açık olacak”

Bu çalışmaların hazırlanmasında katkı koyan herkese teşekkür eden İncirli, birlikte çalışmak, iş birliği yapmak, konuları yakın takip etmek, varsa değişiklikler yapmak için de kapılarının paydaşlara açık olacağını, diyaloğun sürmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

“Ülkenin çok daha yaşanılası bir yurt olacağına yürekten inanıyoruz. Sizlerin de buna yürekten inandığınızı çok iyi biliyoruz.” diyen İncirli, birlikte başaracaklarını kaydetti.