CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Meclis Genel Kurulu’nda yeniden söz alarak CTP’nin seçimlere hazır olduğunu ancak iki farklı seçimin aynı sandık sürecine taşınmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Konunun daha önce komite aşamasında da ele alındığını hatırlatan İncirli, CTP’nin seçim tarihi olarak 8 Kasım’ı önerdiğini belirtti. İncirli, buna karşın hükümetin genel ve yerel seçimleri 6 Aralık’ta birleştirme yönündeki tutumunu sürdürdüğünü savundu.

Seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesinin yalnızca siyasi partilerin hazırlıkları üzerinden değerlendirilemeyeceğine işaret eden İncirli, sürecin doğrudan seçmeni ve seçim organizasyonunu da ilgilendirdiğini kaydetti. İki farklı seçim için seçmenin hazırlanmasının yanı sıra oy verme, sayım ve döküm işlemlerinin yaratacağı koşulların da hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

İncirli, iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesinin kamuya daha az maliyet getireceği yönündeki görüşlere de katılmadığını belirtti. Yapılan hesaplamaların, seçimlerin aynı gün yapılmasının daha ekonomik olacağı iddiasını desteklemediğini savunan İncirli, aksine farklı unsurlar da hesaba katıldığında maliyetin artacağını ileri sürdü.

“Her iki seçimin birlikte olması diğer başka meselelerle beraber daha da pahalı olacak bir meseledir” diyen İncirli, hükümete iki seçimi aynı tarihte gerçekleştirme konusunda ısrarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

“CTP iki seçime de hazır”

CTP’nin seçim hazırlıkları açısından herhangi bir sorunu bulunmadığını vurgulayan İncirli, partisinin hem genel hem de yerel seçim için hazır durumda olduğunu söyledi.

İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi her iki seçimin aynı günde yapılmasına çoktan beri hazır olan bir siyasi partidir. En çok hazır olan siyasi parti de Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

Genel ve yerel seçimlerin 6 Aralık’ta birlikte yapılmasının ülke açısından ilk kez uygulanacak bir yöntem olacağına dikkat çeken İncirli, bu nedenle sürecin yalnızca siyasi hesaplamalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuya ilişkin değerlendirmelerinin önem taşıdığını kaydeden İncirli, özellikle sayım ve döküm işlemlerinde oluşabilecek yoğunluğun ve seçmenin aynı gün iki farklı seçim için oy kullanacak olmasının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

CTP açısından seçimlere hazırlık konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığını ancak tercih edilen yönteme itiraz ettiklerini yineleyen İncirli, “Biz CTP olarak hazırız da 6 Aralık’ta her iki seçimin olmasına ama günün sonunda bu da doğru bir şey değildir. O yüzden bizim bu konudaki görüşümüz olumlu olmayacaktır” dedi.