İncirli, ailelerin limanda kayıplarını beklediğini ve çok büyük bir acı yaşandığını ifade ederek, CTP olarak ilk günden beri ailelerin yanında olduklarını belirtti. İncirli, bu süreçte ülkede unutulmayacak insan hikâyeleri ve dramlar yaşandığını söyledi.

“Bazı sorular cevapsız kalırsa bu yasın anlamı yitirilir”

İncirli, yasın tutulacağını ancak bazı soruların mutlaka yanıtlanması gerektiğini vurguladı.

İncirli, “Bu olay neden oldu? Nasıl oldu? Kimler bundan sorumluydu? Bir daha böyle bir şeyin olmaması için ne yapılması gerekir?” sorularının kritik ve yaşamsal olduğunu belirterek, bu soruların cevapsız kalması halinde ülkenin bir adım ileriye gidemeyeceğini ifade etti.

Bir bakanın veya bazı bürokratların görevden alınmasıyla sürecin sonuçlanamayacağını söyleyen İncirli, konunun uzmanlarla hukuki, teknik ve denetim boyutlarıyla incelendiğini kaydetti. İncirli, hakikatlerin üzerinin örtülmeyeceği bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Meclis’te araştırma komitesi çağrısı

İncirli, Perşembe günü Cumhuriyet Meclisi’ne giderek araştırma komitesi kurulması için önerge verdiklerini hatırlattı.

UBP’nin de benzer bir talebi olduğunu öğrendiklerini belirten İncirli, Meclis’in olağanüstü genel kurul çağrısıyla ilgili henüz bir haber ulaşmadığını söyledi. İncirli, yarın yine Cumhuriyet Meclisi’nde olacaklarını ve hukuki, teknik, denetim ve süreçle ilgili soruları tek tek soracaklarını açıkladı.

“Bu adalet arayışı sürecek”

Ailelerin, basının ve halkın aynı soruları sorduğunu belirten İncirli, “Bu cevaplar bulunacak. Bu sorular cevapsız kalmayacak. Bu adalet arayışı sürecek” dedi.

İncirli, denizcilik faaliyetleri sürerken kurumların denetim eksikliklerinin, hangi işlerin ihmal edildiğinin ve hangi denetimlerin yapılmadığının yanıtlarını bulacaklarını söyledi.

CTP olarak limanlar ve denizcilik faaliyetleriyle ilgili hukuki, teknik ve denetim eksikliklerini giderecek programlarını da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden İncirli, şu an önceliklerinin ailelerin yanında olmak olduğunu belirtti.

İncirli, arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, kayıplar için üzüntüsünü dile getirdi. Hayatta kalanların da ağır bir süreçten geçtiğini söyleyen İncirli, kurtulanların “Bir kişiyi daha kurtarabilir miydim?” sorusuyla yaşadığını ifade etti.