Görüşmede, kamusal eğitimin güçlendirilmesi, öğretmen haklarının korunması, çocukların nitelikli eğitime erişimi ve okulların mevcut durumu ele alındı. Öğretmen temsilcileri, özel okullarda uzun yıllar görev yaptıktan sonra sınavla kamuya geçen öğretmenlerin, özel sektördeki hizmet sürelerinin kamudaki hizmet sürelerine eklenmesi yönündeki taleplerini İncirli’ye iletti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli görüşmede yaptığı değerlendirmede, eğitimin en önemli unsurunun öğretmen olduğu gerçeğinden hareketle, kamuda da özelde de öğretmenlik hizmetinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öğretmen sendikaları ile tam istişare ve işbirliği içinde yasal düzenleme çalışmalarını tüm paydaslarla bir arada ve imkanlar doğrultusunda yapacaklarını vurgulayan İncirli, “Kamusal eğitimin desteklenmesi vazgeçilmez hedefimizdir. Bu bağlamda özel okuldan, kamu okula geçen öğretmenlerin mesleki deneyimleri de çok kıymetlidir ve sıfırlanmamalıdır. Eğitimde fırsat eşitliğini esas alarak tüm çocukların nitelikli kamusal eğitime erişebildiği ve öğretmenlerin haklarının korunduğu bir düzen yaratacağız. Yeni Dönem’de eğitimi öğretmenlerle birlikte adım adım iyileştireceğiz ve yeni bir anlayışla kurgulayacağız” dedi.

İncirli’ye ziyarette Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı ile Eğitim Komitesi üyesi Salih Sarpten eşlik etti. Öğretmen temsilci grubunda ise Figen Gayi, Tolga Demirsu, Şevki Kozansoy, Zehra Kebapçıoğlu, Kamil İpçiler ve Kıymet Şenbayrak yer aldı.