İncirli'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu’nun, milletvekillerinin büyük çoğunluğunun onayıyla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Sorunlara diyalog ve demokratik zemin içerisinde siyasi çözümler bulunması, toplumsal barış, güven, huzur ve refahın güçlenmesine hizmet edecektir. Bu gelişmeyi, bölgesel barış ve istikrar açısından da tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Sürecin başarıyla ilerleyerek hedeflerine ulaşmasını ve kalıcı barış ile toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamasını diliyoruz."