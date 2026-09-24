Aytuğ Türkkan yazdı...

Resmi olarak olmasa da siyasiler seçim startını verdi.. Bunu da vaatlerle ilgili gerek sözlü, gerekse yazılı açıklamalarda görüyoruz.. Örneği de dünkü günde saklı..

Peşi sıra icraatlar havada uçtu!.

Güne CTP Başkanı Sıla Usar İncirli’nin basın toplantısıyla başladık..

Yolsuzlukla mücadeleden, kamunun reforma edilmesine, eğitim ve sağlıkta tam gün hizmetten, hayat pahalılığının ortadan kalkacağına yönelik sözlerle açtık gözlerimizi!.

Geçmiş CTP iktidarları öncesinde de benzer vaatleri dinlemiş ancak hükümet olunan süreç içerisinde hiçbir adımın atılmadığını, sistemin aynen devam ettirildiğini yaşayarak öğrenmiş bir yaştayız maalesef!.

Sıla hanımın sunumunda en çok da kamu reformu, eğitim ve sağlıktaki vaatler inandırıcı gelmedi!.

Çünkü bu konular sendika terörizmi yaşanan noktalar ve deyim yerindeyse dokunanın elinin yandığı alanlar..

Zerre sisteme dokunduğunuz anda kitlesel eylemlerle karşı karşıya kalırsınız..

Bir süre sonra ağza dahi alamazsınız..

Dediğim gibi tüm bunları yaşayarak tecrübe ettik..

Unutmayalım; tarih de tekerrürden ibarettir!..

Sabahki vaatler silsilesinin daha şoklarını atlatamadan akşamüzeri Başbakanlıktan yazılı bir açıklamayla yeni bir şok dalgasının içerisinde bulduk kendimizi!

Sayın Üstel 2028’de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kamu - özel ortaklığında yeniden hayat bulacağını müjdeledi!

Elbette çok kısa bir süre içerisinde de sosyal medyada eleştiriden öte dalga konusu oldu! Zira bu adım 3-4 kez atılmaya çalışılmış, kamu oyuna müjdeler(!) verilmiş ancak bir sonuca ulaşamamıştı!

Kimsenin KTHY’nin yeniden hayat bulacağına inancı yok. Tüm bunların seçim vaadi karşımızda durduğunu görebiliyoruz!.

Ülkedeki pahalılığın turizmi bitirme aşamasına geldiği (casino turizmi dışında ciddi bir gerileme var), öğrenci sayılarının beklenin altında olduğu bir dönemde yeniden KTHY’nin kurulacağını açıklamak hayalcilikten başka bir şey değildir. Turist sayısı bakımından fersah fersah üzerimizde olan Güney Kıbrıs’ta bile Cyprus Airways bir açılıp bir kapanıyor..

Küçük ülkelerin kendilerine ait hava yollarını idame ettirebilmeleri oldukça güçken, kurulacak yeni bir milli havayolunun, Pegasus, A Jet ve Türk Hava Yolları gibi devletlerle nasıl başa çıkacağına birileri yanıt vermelidir! Özetle; dün hem sabah hem de akşam iki doz aşırı vaat dinledik..

Biraz fazla geldi açıkçası..

Fazla doz sağlığa zararlıdır!. Ama gördük ki; bu seçim sürecinde oldukça fazla doza maruz kalacağız..

Benim önerim; şimdiden tedbirimizi alalım ki akıl sağlığımızı koruyabilelim!..



