“Philenews” haber sitesi, Starmer’ın uçağının İngiliz üsleri yerine Larnaka Havalimanı’na indiğini ve bunun, bir İngiltere Başbakanının resmi ziyareti çerçevesinde ilk kez gerçekleştiğini belirtti.

Starmer, bu sabah saat 08.40’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Başkanlık Sarayı'nda askeri törenle karşılanan Starmer, Başpiskopos Makarios’un büstüne çelenk koydu. Törenin ardından, Hristodulidis ile Starmer baş başa görüştü.

Hristodulidis, açıklamasında, bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğuna vurgu yaparak, 53 yıldan sonra ilk kez, bir İngiltere Başbakanının ikili görüşme için Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu söyledi. Hristodulidis, Starmer ile bugünkü görüşmesinin, İngiltere’deki Başbakanlık Ofisi’nde iki ay önce yaptıkları görüşmenin devamı olduğuna işaret ederek, bunun savunma, güvenlik, yatırımlar, ticaret, eğitim, teknoloji ve diğer tüm düzeylerdeki ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmaya yönelik güçlü iradenin net göstergesi olduğunu kaydetti.

Starmer’ın, bölgede büyük gelişmelerin meydana geldiği bir dönemde Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğine işaret eden Hristodulidis, kendisiyle istikrar ve güvenlik koşulları oluşturabilmek adına birlikte nasıl çalışabileceklerini tartıştığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, Güney Kıbrıs’ta olmanın “gerçek bir ayrıcalık” olduğunu ve Ekim ayında Londra’da yaptıkları toplantının ardından, bugün de bu tarihi görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Starmer, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin, iş birliğinin tarihsel olarak güçlü, iki halkın uzun yıllardan beri sahip olduğu bağlar ve ortak çıkarlar nedeniyle daha da güçlü seviyelere ulaşabileceğine dair niyetinin bir kanıtı olarak kabul edilmesini istedi.

“Sigmalive” haber sitesi ise, Hristodulidis ile Starmer’ın, iki ülke arasındaki 2. Stratejik Diyalog vurgusuyla ikili ilişkileri ve savunma, güvenlik, eğitim, kültür, ekonomi, yatırımlar, ticari ilişkiler, yeşil enerji ve göçmenlik alanındaki iş birliğini görüştüklerini bildirdi.

Habere göre, Hristodulidis ile Starmer, iki ülke arasındaki iş birliğiyle ilgili memnuniyet belirterek, koordineli ortak eylemler aracılığıyla bu iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak irade ortaya koydu. Suriye’deki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’ya etkilerini de ele alan Hristodulidis ile Starmer, Rum Yönetimi’nin bölgedeki insani rolüne vurgu yaptı.

Hristodulidis, Starmer’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de izah ederek, Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabaları anlattığına değinilen habere göre, Hristodulidis ayrıca New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler ve yaklaşan genişletilmiş toplantı hakkında bilgi verdi.

Habere göre, Rum lider, İngiltere’nin garantör ülke ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak kararları şekillendirip hazırlayan “kalem sahibi” (pen holder) olarak önemli rolünün altını çizdi.