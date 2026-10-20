İngiltere hükümeti, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun azaltılmasına yönelik önlemleri desteklediğini ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile temaslar dahil çeşitli girişimleri teşvik ettiğini açıkladı. Açıklamada, adanın iki tarafı arasında ekonomik iş birliği ve ticaretin artırılmasının da desteklendiği belirtildi.

İngiltere Avam Kamarası’nda eski Muhafazakâr Parti lideri Sir Iain Duncan Smith’in, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklerle ticarete ilişkin hükümet politikasını sorması üzerine yazılı yanıt veren Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi adına İşçi Partisi Milletvekili Uma Kumaran, hükümetin yaklaşımını ortaya koydu.

Birleşik Krallık Parlamentosu resmi web sitesinde de yer alan yanıtta, İngiltere’nin Türkiye dışında uluslararası toplumun geri kalanıyla aynı doğrultuda, kendisini “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak ilan eden yapıyı bağımsız bir devlet olarak tanımadığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, çok taraflı anlaşmalar ve mahkeme kararlarının İngiltere ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki ilişkileri sınırladığı kaydedildi.

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI İLE TEMAS VURGUSU

Kumaran, söz konusu kısıtlamalar çerçevesinde Kıbrıslı Türk toplumunun izolasyonunu azaltmaya yönelik önlemleri desteklediklerini belirterek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile temasların bu yaklaşımın bir parçası olduğunu ifade etti.

Yanıtta ayrıca, ada genelinde ekonomik iş birliğinin ve ticaretin artırılmasına yönelik çabaların teşvik edildiği kaydedildi. İngiltere hükümetinin, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünden kaynaklanan sorunların çözümü için adil ve kalıcı bir çözümün en iyi yol olduğu yönündeki görüşünü koruduğu belirtildi.

YENİ BİR TİCARET DÜZENLEMESİ AÇIKLANMADI

Cyprus Today'de yer alan habere göre, İngiltere’nin açıklaması, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona erdirilmesine yönelik uluslararası taahhütleri de yeniden gündeme getirdi. Avrupa Birliği Konseyi, Nisan 2004’te Kıbrıs’ta düzenlenen referandumların ardından Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi ve Avrupa ile temaslarının artırılması yoluyla izolasyonlarının sona erdirilmesi yönündeki kararlılığını açıklamıştı.

Bu yaklaşım, Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik AB yardım programının şekillenmesinde etkili olurken, Yeşil Hat Tüzüğü de belirli koşulları karşılayan ürünlerin adanın iki tarafı arasında ticaretine çerçeve oluşturuyor.

İngiltere’nin son yanıtında Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile temaslar desteklenen bir kanal olarak gösterilse de yeni bir ticaret düzenlemesi, finansman paketi veya uygulama takvimi açıklanmadı.

Fotoğraf: Cyprus Today