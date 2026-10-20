İngiltere Kralı Charles'ın ev sahipliğinde, başkent Londra’daki St. James Sarayı’nda İngiliz Milletler Topluluğu resepsiyonu düzenlendi.

İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin yüksek komiserleri ve çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldığı resepsiyonda Kral Charles, Fashion Heritage Network Cyprus adlı kuruluşun kurucusu Christina Dymioti ile bir araya geldi.

Rum medyasında, Dymioti’ye dayandırılan habere göre; Kral Charles, görüşmede Kıbrıs hakkında konuştu.

Dymioti, Kral Charles’ın adanın hala bölünmüş olmasından üzüntü duyduğunu ve sorunun yakın zamanda çözüme kavuşmasını umut ettiğini söylediğini aktardı.

"PROJELERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Haberde, Kral Charles’ın, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan projelerle yakından ilgilendiği belirtildi.

İki toplumlu çalışmaların nasıl ilerlediğini soran Kral Charles’a, Rum lider Nikos Hristodulidis tarafından iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ne atandığını da aktaran Dymioti, komitenin Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan çalıştığını ifade etti.

Dymioti’nin açıklamasına göre Kral Charles, yürütülen çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ederek ekibini faaliyetlerini sürdürmesi yönünde teşvik etti.

Kral Charles’ın açıklamasında ise Kıbrıs sorununun hangi siyasi model temelinde çözülmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir görüşe yer verilmedi.