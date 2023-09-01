ABD'de yayın yapan Breitbart sitesinde yer alan haberde, 4 yıl görevde kalan Wallace'ın istifasının Kiev için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.

"Wallace'ın istifası nedeniyle Ukrayna, en yakın müttefiklerinden birini kaybediyor" başlığının atıldığı haberde, Wallace'ın İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik 'askeri tepkisini' yönettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sunmuştu. Wallace'ın istifasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.