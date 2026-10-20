Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı rehbere göre, İngiltere'deki trenlerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara yönelik 2005'te uygulanmaya başlanan para cezası, otobüslerde de uygulanmaya başlayacak.

Rehbere göre otobüslerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinlemek, video izlemek, sigara içmek, gürültü yapmak, çöp atmak ve çevreyi tehdit edici hareketlerde bulunmak ceza kapsamına girecek ve bu davranışlarda bulunanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Cezayı uygulamak ise yerel yönetimlerin ve yerel ulaşım otoritelerinin sorumluluğunda olacak.

- Başbakan Burnham: “Kulaklık takın”

TRT Haber’in aktardığına göre Başbakan Andy Burnham, uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurarak, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? Trende işinizi yapmaya çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ya da çocuğunuzu ancak uyutabildiniz. O sırada birisi telefonundan son ses bir video ya da müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık. Eğer bu videoyu trende izliyorsanız kulaklık takın." ifadesini kullandı.

-"10 yolcudan 4'ü toplu taşımada güvensiz hissediyor"

Toplu taşımadaki antisosyal davranışlara para cezası öngören düzenleme, ulaştırma alanında kampanya yürüten gruplar tarafından olumlu karşılandı.

Daha İyi Bir Toplu Taşıma Kampanyası adlı grubun yöneticisi Michael Solomon, BBC'ye yaptığı açıklamada, rahatsız edici davranışların, başta engelliler olmak üzere halkta toplu taşıma kullanımını azalttığını belirtti.

Transport Focus grubunun yöneticisi Alex Campbell ise "Her 10 yolcudan 4'ü, toplu taşımadaki antisosyal davranışların daha güvensiz hissetmelerine neden olduğunu söylüyor. Yüksek sesli müzik dinlemek veya sigara içmek gibi can sıkıcı davranışları azaltmaya yönelik önlemler vatandaşların yolculuk deneyimini daha iyi hale getirip toplu taşımayı tercih etme oranını artıracaktır." dedi.

Trenlerde var olan uygulama kapsamında antisosyal davranışlarda bulunan yolcular, trenden indirilebiliyor ve 1000 sterline (yaklaşık 66 bin lira) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.