Bu yıl üçüncü defa greve giden binlerce pratisyen hekim, Parlamento Meydanı'nda düzenlenen eylemle taleplerini dile getirdi.

Hekimler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişinden başlattıkları yürüyüşü Parlamento Meydanı'nda kurulan sahnede sonlandırdı.

Hekimler, "Doktorların gitmemesi için daha iyi maaş", "Eriyen maaşlar doktorların gitmesine sebep oluyor", "Saatlik 14 sterlin adil bir maaş değil" ve "Hayat kurtaranlar iyi bir maaşı hakeder" pankartları taşıdı.

İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Komitesi Başkan Yardımcısı Ellen Newbury, yaptığı konuşmada, "Başka hiçbir meslekte yeni başlayanlara pratisyen denmiyor. Pratisyenler hayat kurtarıyor, hastalara müdahale ediyor. Hangi meslekte bunu yeni başlayanlar yapıyor? Biz buna rağmen daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Newbury, Pratisyen Hekimler Komitesi adını Hekimler Komitesi olarak değiştireceklerini de kaydederek, "Hükümet bize değer vermiyor ama biz kendimize değer veriyoruz. Bize verilen saatlik 14,09 sterlini, 14,79 sterline çıkarmak istiyorlar. İşimize elimiz boş dönmemizi istiyorlar. Bir arada olursak maaş düzenlemesini alırız ve grev de bunun tek yolu." diye konuştu.

West Midlands İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Bölge Başkanı Shivam Sharma da konuşmasında doktorların yetersiz ücretleri nedeniyle sendikalara üye olduğunu ve üye sayılarının rekor kırdığını kaydetti.

Sharma, maaşlarının fatura ödemeye yetmediğini de belirterek, "Bizi alkışlıyorlar ancak alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor." dedi.

İngiltere'de pratisyen hekimler yaklaşık 15 yıldır enflasyonun altında zam aldıklarını belirterek yüzde 35'lik bir zamla maaş düzenlenmesi yapılmasını istiyor.

Pratisyen hekimler, daha fazla doktor alınarak çalışma şartlarının ve çalışma saatlerinin düzenlenmesini de talep ediyor.

Hükümet ise ülkede yüzde 8'lerde olan enflasyonun altında bir zam öneriyor.