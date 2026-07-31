Suffolk İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da yerel saatle 17.00'de başlayan orman yangınıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Sizewell Nükleer Santrali yakınlarındaki yangının hala santral için tehdit oluşturmadığı belirtilen açıklamada, yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü ve önemli bir aşama kaydedildiği aktarıldı.

Gece boyunca hava şartlarının yangına müdahaleyi kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, "Yangına müdahalenin hafta sonu boyunca, muhtemelen gelecek hafta da devam edeceğini öngörüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Londra, Essex, Norfolk, West Yorkshire, East Sussex, Surrey ve Northamptonshire itfaiye teşkilatlarından gelen destek ekiplerinin de sahada görev yaptığı belirtildi.

Kapalı yolların ikinci bir emre kadar açılmayacağı vurgulanan açıklamada, tahliye edilen tatilciler ve yerel halkın evlerine dönerek araç ve ihtiyaç malzemelerini alabilecekleri bir düzenleme üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'un Dunwich Heath sahilinde başlayan yangın ilk günün sonunda yaklaşık 210 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına almıştı.

Yangın nedeniyle 200 karavanın bulunduğu bir tatil köyü ile çok sayıda ev ve konaklama tesisi tahliye edilmişti.

Tahliye edilenler belediyeye ait dinlenme tesisine alınırken, 116 yapıya elektrik verilemediği açıklanmıştı.