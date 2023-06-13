Nottinghamshire Polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'ten sonra ihbar üzerine 2 kişinin Ilkeston yolunda ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, polisin daha sonra bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı bir başka olayın ihbarını aldığı ve bu 3 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Son olarak üçüncü bir kişinin daha Magdala yolunda ölü bulunduğu aktarılan açıklamada, 31 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın ardından bölge kordon altına alındı, otobüs ve tren seferleri durduruldu.

Nottingham'da meydana gelen olaya tanık olan bir kişi, Ilkeston yolunda genç bir adam ve genç bir kadının bıçaklandığını gördüğünü söylemişti.

POLIS, OLAYLARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTILI OLDUĞUNA İNANIYOR

Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 3 kişinin yaşamına mal olan korkunç ve trajik bir olay. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir erkek şu an gözaltında. Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor."

ÖLENLERDEN İKİSİNİN ÖĞRENCİ OLDUĞU DOĞRULANDI

Nottingham Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şehir merkezinde meydana gelen büyük çaplı olayda iki öğrencinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Açıklamada, "Bu haber karşısında şok olduk ve yıkıldık. Düşüncelerimiz olaydan etkilenenler, aileleri ve dostlarıyla birlikte." ifadesi kullanıldı.