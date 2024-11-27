İngiltere'de bir kişi, 9 Avrupa ülkesinde düzenlenen EuroMillions adlı piyango çekilişinden, 177 milyon sterlinlik büyük para ödülünü kazandı. İngiltere'deki Sunday Times Zenginler Listesi'nde 17. sırada olan ve 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.

Art arda 14 kez kazanan olmadan devreden çekilişteki büyük ödül tüm zamanların en büyük altıncı ödülü olarak tarihe geçti. Piyango çekilişinin, İngiltere piyangosu tarihindeki üçüncü en büyük kazanç olduğu belirtildi.

İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184.2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı. Henüz ikramiyeyi almaya gelmeyen 177 milyon sterlinin sahibi ise listede üçüncü sırada yer alıyor.