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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu değerlendirilen iki kişi zanlı olarak tutuklandı.

Polis haberleri... Lefkoşa’da bin 574 yeşil reçeteye tabi hap

“Kurt İni” adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde paketlendiği belirtilen toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, İnönü’de dün akşam ortak operasyon gerçekleştirdi.

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