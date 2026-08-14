Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, İnönü’de dün akşam ortak operasyon gerçekleştirdi.
“Kurt İni” adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde paketlendiği belirtilen toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu değerlendirilen iki kişi zanlı olarak tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.