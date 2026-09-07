Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Okan Mamalı, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 6 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye bir apartman boşluğunda bir şahsın uyuduğu yönünde bilgi geldiğini ve görevli polis ekibinin söz konusu adrese gittiğini söyledi.

Polis, apartmana gidildiğinde uyumakta olan zanlı A.A.’nın tespit edildiğini, yanında bulunan kutu içerisinde ise yaklaşık 8 kilo bakır kablo bulunduğunu açıkladı.

Zanlının yapılan sorgulamasında, söz konusu bakır kabloları 4 Eylül tarihinde Lefkoşa’da Oğuz Karayel Sokak’ta yapımı devam eden üç ayrı inşaattan çaldığını itiraf ettiğini aktaran polis, A.A.’nın tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini, KKTC vatandaşı ve işsiz olduğunu belirterek, soruşturmanın geldiği aşamada mahkemeden teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.A.’nın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 40 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca iki kefilin zanlı lehine 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.