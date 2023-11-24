Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Öjen Açıkada mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı S.Z Pakistan uyruklu M.K ile Nijeryalı J.A ile onları kişi başı 120 euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi. Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde S.Z'nin M.K ile Nijeryalı J.A'yı aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlılardan M.K gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirti.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığını belirtti.

Polis, DATA incelemesinin uzun sürebileceğini söyledi.

Polis, S.Z'nin eğitim merkezinde kursiyer öğrenci olduğunu, J.A'nın 2 bin 3 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu, zanlı M.K'nın ise 9 Kasım 2023 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiğini ancak herhangi bir okula kayıt yaptırmadığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, S.Z'nin insan tacirliği,M.K ile J.A'nın ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.