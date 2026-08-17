“İnsanların Lefkoşa’nın keyfini sürebilecekleri bir 4 yıl hedefliyoruz”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, başkent Lefkoşa’da yeni dönemde hayata geçirmek istediği yeni projeleri anlattı.

“Bütçeden yatırım için ayrılan pay 1 Milyar TL civarına ulaştı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 2022-2026 dönemini değerlendirerek, “LTB tarihinde 2022-2026 yılları arası önemli tarihlerden birisiydi. Bu denli kanalizasyon, yağmur suyu, su hatlarının değişikliğini içeren hummalı bir çalışma dönemi ender rastlanan bir durumdu. Yaklaşık 30 kilometrelik kanalizasyon hattı döşedik. Sadece sanayide yenileyeceğimiz su hattı 8 km’dir. Bunların yanı sıra şehrin kronikleşmiş problemlerini minimuma indiren bir dönem yaşadık. Zorlu dönemlerden geçen Lefkoşa Türk Belediyesi için tam bir yatırım dönemi oldu. Bu yıl bütçeden ayrılan pay, sadece 2026 yılı için 1 milyar TL civarına ulaştı. Bunun da tek bir nedeni vardır: Göreve başladığımızda personel giderleri bütçenin neredeyse yüzde 90’ı iken şimdi yüzde 50’ler seviyesine geriledi. Bunu da planlı –programlı ve Lefkoşalılar iye dayanışma içerisinde bu noktaya getirdik. Bu 4 yılın en önemli kazanımlarından bir tanesi de sadece altyapıya yapılan yatırımlar değil, altyapısı tamamlanmış bölgelere yaptığımız üst yapı yatırımlarıydı. Çok uzun dönemlerden sonra şehirde asfalt kokusunu hissedebileceğimiz, yollara ilişkin önemli yatırımlar yaptığımız bir dönem oldu. Şehrin ticari bölgelerine ilişkin kaldırım düzenlemeleri ile ciddi şekilde mesafe aldık. Şehirdeki yaşamı bütünüyle değiştirecek olan Kanlıdere gibi mega bir projeyi başlattık. Ve bir de bu şehirde utanç vesikası olan LTB Kültür sanat merkezinin final etabının ihalesi açıldı. Tüm bunlara baktığımda artık LTB problemleri ve yetersizlikleri ile anılan değil, tam aksine yatırımları ve daha büyük projeleri nasıl yapmalı diye tartışılan bir noktaya geldi. O nedenle 2022-206 tam da hedeflediğimiz o iyileşmenin ardından yenilenme ve atılım dönemi olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

“Lefkoşa’da konaklayan nüfus 160 bin kişi civarında. Gündüz nüfusu ise 200 bin kişi civarındadır”

Lefkoşa’nın nüfusu hakkında bilgi veren Harmancı, “Lefkoşa’da gece konaklayan nüfus 160 bin kişi civarında. Bunu su saatlerinden, çıkan çöpten ve kullanılan su miktarından anlayabiliyoruz. Bir de günü birlik kullanan insanlar var. Ortalama 40 bin kişi de Günübirlik ziyaretçilerimiz var. Tüm bunlara baktığımızda Lefkoşa’nın gündüz nüfusu 200 bin kişi civarındadır. KKTC için değerlendirdiğimizde neredeyse toplam nüfusun yüzde 50’den fazlasının Lefkoşa’da olduğunu gösteriyor. Bunların dışında başka veriler de vardır. Bunlardan bir tanesi LTB sınırları içerisinde okuyan öğrenci sayılarıdır. Adadaki toplam öğrenci nüfusunun yüzde 56’sı LTB sınırları içerisinde eğitim faaliyetlerini yürütüyorlar. O nedenle de Lefkoşa’nın gündüz nüfusunun 200 bin kişinin üzerinde olduğunu çok net söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Kadrolu çalışan sayımız 630 kişidir. 160 kişi de şirketimizde görev alıyor”

Belediyenin personel sayısı hakkında da bilgi veren Harmancı, “Biz göreve başladığımızda 901 çalışan sayımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada kadrolu çalışan sayımız 630 kişi seviyesine gerilemiş durumdadır. İşçi açığımızı da şirket vasıtasıyla temin ediyoruz. Orada da 160 kişi göreve alıyor. Bizim görebildiğimiz kadarıyla ilk kez 2008’den sonra LTB tarihinde işçi lehine değişen bir denge vardır. Eksik kaldığımız noktalarda ise hizmet alımı ihalelerimiz vardır. Genel temizliklerin bir kısmı, park-bahçe bakımlarının bir kısmı hizmet ihaleleri ile yapılıyor. Bu aynı zamanda yerel ekonomiyi destekleyici bir nitelik taşıyor. Paranın sirkülasyonu açısından da Lefkoşa’nın ekonomisine bir zenginlik katmış oluyoruz. Bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık da genel ihalelerimiz vardı. Bu açıdan da baktığımızda gerek çalışanlar, gerekse de dışardan bütünleşen bir güçle bu nüfusun bakım ve idaresini sağlayabiliyoruz” dedi.

“Küçük bir coğrafyanın çok kalabalık bir nüfusuna hizmet ediyoruz”

Harmancı, “Lefkoşa küçük ve toplu bir coğrafya. Yapılan son reformla da birlikte aslında en küçük 3 belediyeden bir tanesi halindedir. Ancak bizim esasen en önemli noktamız nüfustur. Bizim dar bir alanda sıkışmış geniş bir havuzumuz var. Böyle değerlendirdiğimizde birçok bölge ile aramızda kilometrekare açısından büyük farklar olsa da nüfusa baktığımızda o oranlarda birinci sıraya yükseliyoruz. Küçük bir coğrafyanın çok kalabalık bir nüfusuna hizmet eder durumundayız” diye konuştu.

“Reformun bizim açımızdan en önemli kazanımı, giderlerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek yasal bir düzenleme olmasıdır”

Belediyeler reformunu ve belediyelere ayrılan kaynak hakkında değerlendirmelerde bulunan Harmancı, “Reformun bizim açımızdan en önemli kazanımı, giderlerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek yasal bir düzenleme olmasıdır. Eski yasa bize sabit ücret politikası benimsetmişti. Bu da hayat pahalılığına göre fiyatlarımızı değiştirebileceğimiz yasal bir düzenleme vardır. Ancak şunu söylemek istiyorum ki, reformdan kaynaklı olarak gelirlerini çok artırabilmiş belediyeler vardır. Reformdan önce sadece nüfusa paralel dağıtılan devlet katkı payı oranı reformdan sonra coğrafya ve nüfusa göre dağıtılmaya başladı. Bu durumda LTB 2022 tarihinde bile 40-50 milyon ekside başlamıştı alması gereken gelirden. Bence bizim gibi coğrafya anlamında daralan belediyeler bundan karlı çıkmadı. Bizim sadece ücretlerimizin enflasyona karşı erimeyeceği bir ortam yaratıldı. Bu da bizim açımızdan iyi oldu. Bu yasal değişiklik belediyelerin bugün daha rahata hareket edebilmesini ve yatırımlarını çok daha rahat yapabilmesinin kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

“KEİ Ofisi ile çok sık dayanışma içerisindeyiz”

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin LTB’ye katkıları hakkında bilgi veren Harmancı, “Biz Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi (KEİ) ile çok sık dayanışma içerisinde olan ve projelerimize kaynak anlamında katkı sağlayan bir belediyeyiz. Özellikle yeni cumhurbaşkanlığı ve parkın yapımı sırasında bölgenin inkişafı için kullanılan önemli miktarlar oldu. o dönemde sadece Ortaköy bölgesi için kullandığımız 90-100 milyon TL’lik yatırım kalemleri oldu. Dereboyu’ndaki kaldırım çalışmalarının yüzde 60 giderlerini KEİ Ofisi karşıladı. Kemal Aksay Caddesinde olduğu gibi cadde düzenlemelerinde KEİ ofisinin katkılarını aldık. İyi çalıştığımız ve katkılardan memnun olduğumuz bir noktadayız. Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin şehirlerimize katkıları oldukça önemlidir” dedi.

“LTB’nin en önemli altyapı yatırımları kanalizasyon yatırımları oldu”

Geride kalan son 3.5 yılda Lefkoşa açısından öne çıkan altyapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Harmancı, “LTB’nin en önemli altyapı yatırımları kanalizasyon yatırımları oldu. Özellikle Hamitköy gibi kroniklermiş bir bölgenin önemli miktarda çözüme ulaşması, yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımın hayat bulması, onun ardından bunun asfaltla üstyapıya taşınması oldukça önemliydi. Bence 3.5 yılın en önemli özeti: Kanalizasyon yatırımlarına paralel asfalt yatırımlarının da aynı oranda güçlenmiş olması oldu. bir de Surlariçi’nde yapılan önemli düzenlemeleri de sayabiliriz. İplikçi Pazarı, Mithat Paşa sokak gibi yeni yayalaştırma alanları ile birlikte oluşan yeni ekonomik ortam da bunun bir parçalısıdır. Elbette benim için ve bütün bölge için en önemlisi Kanlıdere’nin yapılıyor olması. Hayatın tüm dinamiklerini değiştirecek çok önemli bir projenin başlangıcına imza atıldı. Bu dönemin özeti bunlar olabilir” dedi.

“Bu dönem 32 kilometrelik asfalt döküldü”

Harmancı, “Aşağı yukarı bu dönem 32 kilometrelik asfalt döküldü. Bu binlerce ton asfalt demektir. Lefkoşa’nın önemli bölümüne asfalt yapıldı. Ancak tabi ki ihtiyaçlar sonsuzdur. Belediye bunları karşılayabilecek ve yatırıma dönüştürebilecek bir standarda geldi” bilgisini paylaştı.

“Üç dönemin en önemli markalaşma alanlarından bir tanesi sosyal belediyecilik oldu”

Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçen projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Harmancı, “Bu 3 dönemin en önemli markalaşma alanlarından bir tanesi sosyal belediyecilik oldu. sosyal belediyecilik anlamında LTB ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşayan bir belediyedir. Özellikle sosyal mağduriyetle mücadele eden ülkedeki tek kadın sığınma evini kazandırmış ve bunu başarıyla yürüten bir belediyedir. Paylaşım Mutfağı gibi neredeyse 500’e yakın ihtiyaçlı insana her gün yemek götüren, bunun dışında Dayanışma merkezi gibi merkezlerimizle insanlara eğitim ve donanım sağlayan, kreş ve etüt hizmetleri gibi noktalarda çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği imkanı sağlayan ve +1 Engelsiz Kafemiz ile birlikte, sadece kafe hizmeti değil, aynı zamanda hem Eğitim hem de Turizm Bakanlıkları ile yaptığımız işbirlikleri ile bu çocuklarımızı bir sertifika kazandıran ve dışarıda özel sektörde çalışabilecek bir noktaya getirebilmek, bizler için çok kıymetli ve önemliydi. Bu yatırımları artırarak devam etme planımız var. bu alana yapılan yatırımlar, şehirde hayat bulan nefes alan herkesin hizmetlere eşit erişim imkanını sağlıyor. Bu nedenle de biz bu alanlardan hiç kaçmamaya ve bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Lefkoşa Türk Belediyesi ülkedeki yerel yönetimlere yol açmış bir belediyedir”

Kültür-Sanat alanında Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Harmancı, “Çok derin bir tiyatro kültürüne sahip bir belediyeyiz. Tiyatronun bir şehrin dinamiklerinde önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu festivalimizin yıl 22.sini düzenledik. Adada bu şekilde 22. Yılı bulabilmiş çok fazla etkinlik yok. O nedenle bu şehrin marka etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili yapılan etkinliklerimiz, bu yıl içerisinde çocuk tiyatrosu festivali düzenledik. Biz özellikle yerli sanatçılarımızla müzik festivallerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Şehrin birçok noktasında konser alanları yapıyoruz. Yeni alanlarda etkinliklerimizi yapıyoruz. Bunun yanı sıra diğer şehirlere feyz olan maraton etkinliğimiz var ki artık insanların tarih sorduğu, o tarihe göre kendi programlarını ayarladıkları önemli bir şehir simgesi haline gelmiş durumdadır. Lefkoşa Türk Belediyesi ülkedeki yerel yönetimlere yol açmış bir belediyedir. O nedenle hem kültür sanat hem de etkinlikler anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Uzun yıllardır hem Şubat hem de Yaz tatillerinde çocuk kurslarımızı düzenliyor ve ailelere bir seçenek sunuyoruz. Ve bunu kültür sanatla beziyoruz. Bu açıdan baktığımda LTB Tiyatrosu ve Orkestrası tüm ülkeye hizmet eden, bu ülkeyi sanatla tanıştıran iki önemli kurumumuzdur” diye konuştu.

Harmancı: Yaşlılarımız ve büyüklerimiz bizim için çok önemli

Konuşmasının devamında Harmancı, “Yaşlılarımız ve büyüklerimiz bizim için çok önemlidir. Bu şehri biz onlardan emanet aldık ve geleceğe taşıyacağız. Onların iyi olması, sağlıkla yaşlılıklarını geçirebilmesi için önemli bir yaşlılar birimimiz var. Onların kan tahlillerini, doktor vizitelerini, evde şeker-tansiyon ölçümlerini, kan tahlillerini yapabilecekleri bir faaliyet alanına sahibiz. Şimdiki hedefimiz bir merkez ile bu çalışmaları bütünleştirebilmek. Merkez Lefkoşa’yı kullanıyoruz. Fizik Tedavinin ilk basamağından çok memnunlar ve bunu sürekli geliştiriyoruz. Bir sonraki aşamaya taşımak için bir merkez yapmayı planlıyoruz. Bugüne kadar yaşlılara Avrupai hizmet sloganıyla, Kutlat Erk beyin döneminden başlamış bu kültürü bir sonraki evreye taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“2016 yılından bu yana bizim en önemli sloganımız sürdürülebilirlik”

Harmancı, Paylaşım Mutfağı’nın çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “2016 yılından bu yana bizim en önemli sloganımız sürdürülebilirlik. Biz hiçbir projeye bir günlük reklam projesi olarak bakmadık. Günde 500 kişiye yemek dağıtıyoruz ve evlere servis yapılıyor. Sadece yemek dağıtmıyoruz, birçok yetersiz ve kendine bakamayan insanların iyi olup olmadığını sorgulama, başka ihtiyaçları olup olmadığını da kontrol etme noktasında da önemlidir. Oranın da teknik ve teknolojik ihtiyaçlarını sürekli güncelliyoruz. Eleman sayılarını dinamik tutmaya çalışıyoruz. Paylaşım Mutfağı bizim gurur projelerimizden bir tanesidir. Keşke ihtiyaç azalsa ama günümüz koşullarında ihtiyaçlar artarak devam ediyor. O nedenle önemli bir açığı da gideriyor” dedi.

“İnsanların Lefkoşa’nın keyfini sürebilecekleri bir 4 yıl hedefliyoruz”

Yeni dönemde hayata geçirmek istediği projeler hakkında konuşan Harmancı, “Lefkoşa bizim bugüne kadar verdiğimiz en önemli projedir. Bu şehri ele aldığımızda bu şehre insanlar küsmüştü. 2014 yılında Lefkoşa Suriçi’ne saat 6’dan sonra insanlar gitmiyordu. Bugün en önemli sosyal aktivite alanlarından biri haline geldi. İnsanlar çöp toplayın yeter diyordu, bugün bizim mahallemize ne zaman asfalt dökmeye geleceksiniz diye soruyorlar. O nedenle önemli bir miras biriktirdiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda sağladığımız iyileşme, bu ülkeye model olabilecek bir yol haritası teşkil edebilecek durumdadır. Önümüzdeki 4 yıla çok daha güvenle bakıyoruz. Bir sonraki dönemde hedefimiz daha çok yatırıma fırsat tanımaktır. Asfalt ve kaldırım rutin yapmamız gereken işlerdir. LTB’nin önümüzdeki 4 yılda en önemli projesi trafik akışkanlığını rahatlatacak önemli mega projelerini hayata geçirmek, yeni bağlantı yolları yapmak, tüm bunların maliyetlendirmek ve halkla reel bir şekilde paylaşmaktır. İkinci olarak da otopark alanlarını güçlendirerek şehirdeki ekonomik hayatı besleyecek otopark hedeflerine ulaşmak olacaktır. Diğer yandan Kanlıdere’nin bitmesi, kültür sanat merkezimizin tamamlanması da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yaşlı Gündüz Bakım Merkezimizi ve Gençlik Kültür Merkezimizi hayata geçirmek istiyoruz. İlk adımlar atıldı ve finale erdirmek istiyoruz. İnsanların sokaklarında rahat gezebileceği, keyif alacağı, yılların ekonomik problemleriyle uğraşan Lefkoşa’nın artık keyfini çıkarabilecekleri bir noktaya geldik. İnsanların Lefkoşa’nın keyfini sürebilecekleri bir 4 yıl hedefliyoruz” dedi.

“Lefkoşa ile olan bağımız, insanlarla kurduğumuz özel ilişki sayesinde bugünlere geldik”

Konuşmasının sonunda Harmancı, “Yerel Yönetim seçimleri tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Umarım bu seçimler demokrasinin kazandığı bir dönem olur. İnsanların sağduyusuna güveniyorum. Lefkoşa ile olan bağımız, insanlarla kurduğumuz özel ilişki sayesinde bugünlere geldik. Lefkoşalıların dayanışmamıza çok sıkı sıkıya bağlı olacaklarını düşünüyorum. Şüphesiz bu şehrin her bir köşesinde Lefkoşalıların emeği vardır ve onlarla birlikte bu noktaya geldik” dedi.