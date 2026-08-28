Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Taşlı, A.A., A.G. ve H.S.’nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine zanlıların Lefkoşa’daki ikametgâhlarında arama yapıldığını belirtti. Aramada, yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Zanlıların tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlıların ifadelerinde internet üzerinden tanıştıkları bir kişi aracılığıyla 330 Euro karşılığında 20 gram hintkeneviri aldıklarını ve uyuşturucunun bir kısmını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru Görkem Taşlı, soruşturmanın devam ettiğini, Devlet Kimya Laboratuvarı’ndan analiz raporunun beklendiğini ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.A., A.G. ve H.S.’nin soruşturma kapsamında 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.