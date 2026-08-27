Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ezgi İşimtekin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine zanlıların Lefkoşa’daki ikametgâhlarında arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunduğunu kaydetti.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlıların ifadelerinde internetten tanıştıkları bir kişi aracılığıyla 330 Euro karşılığında 20 gram hintkeneviri aldıklarını ve bir kısmını kullandıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin tür ve miktarının belirlenmesi amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini ve meseleyle bağlantılı aranan bir şahıs bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlıların ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmaları talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.A., A.G. ve H.S.’nin bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.