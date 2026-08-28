Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sürmelioğlu, zanlı A.S.’nin “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Gizlice Girme, Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC Topraklarını Terk Etmek ve KKTC’de İzinsiz İkamet Etmek” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 24 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine Esentepe’de kaldığı belirlenen 43 yaşındaki Rus uyruklu A.S.’nin, 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 389 gün boyunca KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Zanlıdan yapılan sorguda, Ercan Havalimanı bölgesi sorumluluk sahasında bulunan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girerek KKTC topraklarından ayrılıp Güney Kıbrıs’a geçtiğini beyan ettiğini aktaran polis, A.S.’nin Temmuz 2026 içerisinde yine aynı bölgeden gizlice geçerek Kuzey Kıbrıs’a geldiği yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını ve bu süre içerisinde ifadeler temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlının KKTC’de başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını belirterek 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlı A.S.’nin soruşturma kapsamında 6 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.