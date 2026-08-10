İran-ABD geriliminde son durum: Tahran Hürmüz Boğazı'nı açmak için tazminat talep ederken Trump süreci ağırdan alıyor

İran, ABD altı kritik şartı yerine getirene kadar Boğaz'ın kapalı kalacağı uyarısında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, savaşı bitirmek ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatı yeniden başlatmak amacıyla yürütülen görüşmelerin durma noktasına gelmesi üzerine ABD'nin İran ile süreci ağırdan aldığını söyledi.

Axios'a konuşan Trump, "Onlarla yalnızca yarı yarıya müzakere yürütüyoruz. Yüksek enflasyonuyla ve paralarının kalmadığı gerçeğiyle İran'ı sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman ile bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, ABD'nin İran ve Lübnan, Filistin, Yemen ile Irak'taki müttefiklerine yönelik savaşı ve saldırganlığı sonsuza kadar sona erdirmesini içeren altı şartı yerine getirene kadar Boğaz'ın kapalı kalacağını belirtti.

ABD silah üretimini hızlandırıyor

Bu gelişme, İran savaşının füze stoklarını eritmesi nedeniyle ABD'nin savunma şirketlerine silah üretimini "ciddi oranda" hızlandırmaları için baskı yaptığı bir döneme denk geldi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, şirketlere kritik kabiliyetler için daha hızlı ve daha agresif teslimat takvimleri oluşturmaları ya da üretimi artırmaları için üç hafta süre verdi.

The Washington Post tarafından ele geçirilen bir notta Feinberg, "Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez. Program takvimlerimizi derhal hızlandırmalı ve üretim kapasitemizi genişletmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.