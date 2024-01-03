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İran Devlet Televizyonu patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 53 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

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