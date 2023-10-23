İran'da geçen yıl başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisinin şiddet uyguladığı Mahsa Amini hayatını kaybedince ülke genelinde protestolar patlak vermişti.



Amini'nin ölümünden sonra başörtüsü kuralı biraz esnetilse de aradan bir yıl bile geçmeden İran'da kadınlara yönelik tutumun eskisi gibi olduğu haberleri geliyor.

Ahlak polisinin uyguladığı şiddetin son mağdurlarından biri 16 yaşındaki Armita Geravand.

Genç kız 1 Ekim'de bayılmış bir şekilde başkent Tahran'daki metrodan çıkartılıyordu. Görgü tanıkları vagon içerisinde 16 yaşındaki çocuğun başörtü takmadığı için ahlak polisi tarafından şiddete uğradığını söyledi. Resmi açıklamaya göre ise Armita Geravand vagonda düşerek kafasını yere vurdu.

İran basınında yer alan haberlere göre 20 günden uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Armita'nın beyin ölümü gerçekleşti.

AMİNA'NIN HABERİNİ YAPAN GAZETECİLERE DE HAPİS

Öte yandan İran Devrim Mahkemeleri, ülkede iki gazeteciyi 6 ve 7 yıllık hapis cezalarına çarptırdı. Nilüfer Hamedi ve Elaheh Muhammedi adındaki iki kadın gazeteci "Düşman ABD hükümetiyle işbirliği" ve "Ulusal güvenliğe karşı komplo" suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Gazeteciler suçlamaları reddetse de mahkeme hapis cezasına hükmetti.