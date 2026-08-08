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Açıklamada, söz konusu taleplerin İran halkının beklentilerini yansıttığı belirtilerek, şartlar yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağı ifade edildi. Zülkadr, ABD’nin tutumunu değiştirmesi halinde müzakerelerin yeniden gündeme gelebileceği mesajını da verdi.

İran ayrıca ABD’nin bölgedeki askeri güçlerini çekmesini, savaş nedeniyle İran’a verilen zararların tazmin edilmesini, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulan İran varlıklarının koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istedi.

Zülkadr’ın paylaştığı açıklamada, İran’ın kutsal değerlerine yönelik tehditlerin sona erdirilmesi, İran ve müttefiklerine karşı savaşın sonlandırılması ve deniz ablukasının kaldırılması talep edildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, Hürmüz Boğazı’nın açılması için ABD’nin tutumunu değiştirmesi gerektiğini açıkladı.

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