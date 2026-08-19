İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Abdullahi, Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki ülkelerin topraklarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamalarına rağmen bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Bölgedeki askeri üslerde, özellikle havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar olmak üzere çok sayıda ABD askeri uçağının bulunduğuna dikkat çeken Abdullahi, bu durumun ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

Körfez ülkelerine ABD’ye olası destek konusunda uyarıda bulunan Abdullahi, “ABD’nin saldırgan ordusuna yönelik her türlü yardım ve kolaylaştırıcılık, Amerikan askeri güçleriyle işbirliği anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Abdullahi, bölge ülkelerinin İran’a yönelik olası askeri operasyonlarda ABD’ye hiçbir şekilde destek sağlamaması gerektiğini vurguladı.