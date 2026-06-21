ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vance, son saatlerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, Trump’ın kendilerine birçok konuda diplomatik çözüm bulma yetkisi verdiğini söyledi.

Vance, amaçlarının diplomasi yoluyla Orta Doğu’da kalıcı ilişkiler ve barış ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

İsviçre’de ABD ve İranlı müzakerecilerin, Katar arabuluculuğunda üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı, İsviçre’de ABD ve İran arasındaki dörtlü görüşme öncesi konuştu:

Al Sani, dörtlü toplantı öncesi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance ile toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katarlı Bakan, ABD ve İran arasındaki müzakereler ve imzalanan mutabakat zaptına verdikleri destek için Pakistan Başbakanı Şerif ve Vance'a teşekkür etti.

İsviçre’deki görüşmelerin önemine değinen Al Sani, “Bugünkü toplantı, hedeflerimize ulaşmanın sadece başlangıcıdır. Bugünkü toplantıda yaşananlar, bölgenin ve dünyanın güvenliği için önemlidir" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başladı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.