Alithia gazetesi, tatbikatın önceki gün başladığını ve yarın sona ereceğini kaydederek, tatbikatın Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) en önemli yıllık eğitim faaliyetlerinden biri olduğunu yazdı.

Gazete, RMMO Genel Kurmaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın daha geniş kapsamlı operasyonel planlamanın bir parçası olduğunu, karmaşık ve modern bir operasyon ortamını simüle eden koşullarda plan ile prosedürlerin test edilmesini amaçladığını kaydetti.

Haberde, operasyonel hazırlığa, farklı birimler arasındaki iş birliğine ve erişilebilir silah sistemlerinin etkin şekilde değerlendirilebilmesine özel önem verildiği ifade edildi.

Gazete, 4 günlük tatbikat süresince gerçek mermilerle atış yapıldığını, eğitim faaliyetlerinin doruk noktasına da yarın geçileceğini yazdı.