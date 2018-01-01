İş İlanları 11 Ocak Perşembe

Enerjimize uygun takım arkadaşları arıyoruz..

Calışma Saatleri 2 Vardiya

Sabah: 07.00 -15.00

Akşam:15:00-22.00

Bir Hafta Sabahçı , Bir Hafta Akşamcı

15 de 1 Cumartesi Mesai-1 Cumartesi Boş

Başlangıç Maaşı:Net 2.200 TL + Yatırımlar

Erkek veya Kadın

iletisim: 0533 888 44 22