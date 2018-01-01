İş İlanları 11 Ocak Perşembe
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Enerjimize uygun takım arkadaşları arıyoruz..
Calışma Saatleri 2 Vardiya
Sabah: 07.00 -15.00
Akşam:15:00-22.00
Bir Hafta Sabahçı , Bir Hafta Akşamcı
15 de 1 Cumartesi Mesai-1 Cumartesi Boş
Başlangıç Maaşı:Net 2.200 TL + Yatırımlar
Erkek veya Kadın
iletisim: 0533 888 44 22
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Enerjimize uygun takım arkadaşları arıyoruz...
Çalışma Saatleri 2 Vardiya
Sabah: 07.00 -15.00
Akşam:15:00-22.00
Bir Hafta Sabahçı , Bir Hafta Akşamcı
15 de 1 Cumartesi Mesai-1 Cumartesi Boş
Başlangıç Maaşı:Net 2.200 TL + Yatırımlar
0533 888 44 22