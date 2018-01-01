İş İlanları 15 Ocak Pazartesi

Büyümekte olan firmamıza aşağıdaki niteliklere sahip takım arkadaşları arıyoruz.



-MUHASEBE ELEMANI-

• Tercihen üniversite mezunu,

• Muhasebe alanında en az 5 yıl tecrübeli,

• Mali Tablolar (Bilanço, Kâr-Zarar, Mizan vb.) ile Tek Düzen Hesap Planına hakim,

• Tüm muhasebe işlemleri; genel muhasebe, maliyet muhasebesi, personel bordro işlemleri ve gerekli yatırımların yapılmasına hakim,

• İthalat muhasebesinde tecrübeli,

• Dönem sonu işlemleri ve bilanço hazırlamasında yardımcı olabilecek,

• Aylık Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesinde terübeli,

• Muhasebe Programlarının en az birini çok iyi kullanabilen (Tercihen NETSIS) ,

• Microsoft Office programlarına (Word, Excel) çok iyi kullanabilen,

• Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın olan.

• Öğrenme ve gelişmeye açık olan.



-ÖN MUHASEBE ELEMANI-

• Tercihen üniversite mezunu,

• Ön Muhasebe alanında deneyimli, öğrenme ve gelişmeye açık olan,

• Microsoft Office programlarına hakim (Özellikle Excel),

• Analitik düşünce ve analiz yapma yeteneğine sahip,

• Planlı ve disiplinli çalışabilen.