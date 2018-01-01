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İş İlanları 16 Ocak Salı

İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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Büyümekte olan firmamıza aşağıdaki niteliklere sahip takım arkadaşları arıyoruz.

-MUHASEBE ELEMANI-
• Tercihen üniversite mezunu,
• Muhasebe alanında en az 5 yıl tecrübeli,
• Mali Tablolar (Bilanço, Kâr-Zarar, Mizan vb.) ile Tek Düzen Hesap Planına hakim,
• Tüm muhasebe işlemleri; genel muhasebe, maliyet muhasebesi, personel bordro işlemleri ve gerekli yatırımların yapılmasına hakim,
• İthalat muhasebesinde tecrübeli,
• Dönem sonu işlemleri ve bilanço hazırlamasında yardımcı olabilecek,
• Aylık Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesinde terübeli,
• Muhasebe Programlarının en az birini çok iyi kullanabilen (Tercihen NETSIS) ,
• Microsoft Office programlarına (Word, Excel) çok iyi kullanabilen,
• Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın olan.
• Öğrenme ve gelişmeye açık olan.

-ÖN MUHASEBE ELEMANI-
• Tercihen üniversite mezunu,
• Ön Muhasebe alanında deneyimli, öğrenme ve gelişmeye açık olan,
• Microsoft Office programlarına hakim (Özellikle Excel),
• Analitik düşünce ve analiz yapma yeteneğine sahip,
• Planlı ve disiplinli çalışabilen.


İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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Büyüyen yapımız içinde yer alacak Mağaza Müdür Yardımcıları arıyoruz!
Başvurular için: http://www.lemarsupermarket.com/insan-kaynaklari-87/basvuru-formu-75.html


İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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İş İlanları 16 Ocak Salı

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