İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

Lefkoşa mağazamızda çalışabilecek, müşteri ilişkilerinde başarılı, satış kabiliyeti yüksek, dinamik mağazacılığa ilgi duyan, SATIŞ PERSONELİ alınacaktır. (En az lise mezunu olmak gereklidir.) İletişim: 05488565090 / 03923668100 / Cv için email: ennstore.enver@gmail.com



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İletişim: 05488565090 / 03923668100

Cv için email: ennstore.enver@gmail.com