İş İlanları 20 Eylül Çarşamba
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EKİBİMİZE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
İletişim: 05488565090 / 03923668100
Cv için email: ennstore.enver@gmail.com
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Lefkoşa mağazamızda çalışabilecek, müşteri ilişkilerinde başarılı, satış kabiliyeti yüksek, dinamik mağazacılığa ilgi duyan, SATIŞ PERSONELİ alınacaktır. (En az lise mezunu olmak gereklidir.) İletişim: 05488565090 / 03923668100 / Cv için email: ennstore.enver@gmail.com
EKİBİMİZE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
İletişim: 05488565090 / 03923668100
Cv için email: ennstore.enver@gmail.com