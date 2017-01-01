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İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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EKİBİMİZE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
İletişim: 05488565090 / 03923668100
Cv için email: ennstore.enver@gmail.com


İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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Lefkoşa mağazamızda çalışabilecek, müşteri ilişkilerinde başarılı, satış kabiliyeti yüksek, dinamik mağazacılığa ilgi duyan, SATIŞ PERSONELİ alınacaktır. (En az lise mezunu olmak gereklidir.) İletişim: 05488565090 / 03923668100 / Cv için email: ennstore.enver@gmail.com

EKİBİMİZE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
İletişim: 05488565090 / 03923668100
Cv için email: ennstore.enver@gmail.com


İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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İş İlanları 20 Eylül Çarşamba

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