İş İlanları 5 Aralık Salı
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Şubelerimizde “Müşteri İlişkileri Temsilcisi” olarak görev yapacak takım arkadaşları arıyoruz.
Detaylı bilgi ve başvuru için:
https://goo.gl/6hCtkE
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Takım Arkadaşı Arıyoruz...
Bankamız Genel Müdürlük Kredi İzleme Servisi'nde görevlendirilmek üzere personel alınacaktır.
Başvurular için ;
http://www.sekerbankkibris.com/tr/FaydaliBaglantilar/insan-kaynaklari
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Takım Arkadaşı Arıyoruz...
Bankamız Lefkoşa Şubesi Ticari Pazarlama Servisi'nde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyime sahip personel alınacaktır.
Başvurular için ;
http://www.sekerbankkibris.com/tr/FaydaliBaglantilar/insan-kaynaklari
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MÜNHAL
Enerjimize ayak uydurabilecek, Hedefleri olan takım arkadaşları arıyoruz...
-Depo Sorumlusu;
Bilgisayar kullanımına yatkın
(22-30 Yaşları arasında)
-Market Ağında Dağıtım Görevlisi
Başvuru; 0548 888 44 22
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Artan iş hacmimizden dolayı, büyüyen ekibimize katılmak üzere;
-Dağıtım yapacak paketci
-KKTC ehliyeti sahibi
-Tercihen Askerlik görevini tamamlamış
-Tercihen Lefkoşa'da ikamet eden
-Tercihen tecrübeli (Avantaj)
-Tercihen KKTC vatandaşı takım arkadaşları arıyoruz.
Başvuru için;
-4445600