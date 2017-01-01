İş İlanları 5 Aralık Salı

Artan iş hacmimizden dolayı, büyüyen ekibimize katılmak üzere;

-Dağıtım yapacak paketci

-KKTC ehliyeti sahibi

-Tercihen Askerlik görevini tamamlamış

-Tercihen Lefkoşa'da ikamet eden

-Tercihen tecrübeli (Avantaj)

-Tercihen KKTC vatandaşı takım arkadaşları arıyoruz.



Başvuru için;

-4445600