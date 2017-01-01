İş İlanları 7 Aralık Perşembe
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Büyüyen ekibimizin parçası olmak üzere yeni takım arkadaşları arıyoruz.
Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
Girne Merkez şubemizde görevlendirilmek üzere;
SEVKİYAT SORUMLUSU
DEPO SORUMLUSU
SATIN ALMA SORUMLUSU
Mağusa şubemizde görevlendirilmek üzere;
DEPO SORUMLUSU
SEVKİYAT SORUMLUSU
ARANAN NİTELİKLER
En az lise mezunu,
İş bitirici,
İletişim becerileri kuvvetli,
İyi derecede bilgisayar kullanabilen,
Organizasyon ve yönetim gücü gelişmiş,
Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması gerekmektedir.
Adayların şahsen özgeçmişleri ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf ve karakter belgesiyle Girne veya Mağusa mağazamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Maaşlar tatminkar olacaktır. Ayrıca başvuruların hepsi gizli tutulacaktır.
Çağra Yapı Market Girne Mağazası:
Uğur Mumcu Cad. No.5 Karakum
0392 815 10 66
Çağra Yapı Market Mağusa Mağazası:
Büyük Sanayi Bölgesi 3. Cadde , Yeni Hastane Yolu
0392 365 56 57
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OMAĞ Development bünyesinde istihdam edilmek üzere;
ÖN MUHASEBE ELEMANI / SEKRETER
İnsan ilişkileri güçlü,
Prezentabl,
Öğrenme ve gelişime açık,
Microsoft Office programlarına hakim (Özellikle Excel),
Analitik düşünce ve analiz yapma yeteneğine sahip,
Planlı ve disiplinli çalışabilen,
Bayan.
Not: Başvurularınızın aşağıdaki adrese, fotoğraflı özgeçmişleriniz ile şahsen yapılmasını rica ederiz.
Adres: 97 Mehmet Akif Cad. Lefkoşa / K.K.T.C.
(Lefkoşa - Dereboyu, Barbarlık Müzesi karşısı)
Tel: 0392 444 15 15
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Büyüyen ekibimize “Pilates Eğitmeni” arıyoruz...
İlgili bölümden mezun
Takım çalışmasına yatkın
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
Tecrübe avantaj sayılacaktır
Müracaatlar şahsen özgeçmiş ile birlikte merkezimize yapılacaktır.
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Büyüyen ekibimize “Yönetici Asistan” arıyoruz...
İlgili bölümden mezun
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
Microsoft programlarına hakim
Tecrübe avantaj sayılacaktır
Müracaatlar şahsen özgeçmiş ile birlikte merkezimize yapılacaktır.
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MÜNHAL
Enerjimize ayak uydurabilecek, Hedefleri olan takım arkadaşları arıyoruz...
-Depo Sorumlusu;
Bilgisayar kullanımına yatkın
(22-30 Yaşları arasında)
-Market Ağında Dağıtım Görevlisi
Başvuru; 0548 888 44 22