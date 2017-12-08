İş İlanları 8 Aralık Cuma

Büyüyen ekibimizin parçası olmak üzere yeni takım arkadaşları arıyoruz.



Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:



Girne Merkez şubemizde görevlendirilmek üzere;

SEVKİYAT SORUMLUSU

DEPO SORUMLUSU

SATIN ALMA SORUMLUSU



Mağusa şubemizde görevlendirilmek üzere;

DEPO SORUMLUSU

SEVKİYAT SORUMLUSU



ARANAN NİTELİKLER

En az lise mezunu,

İş bitirici,

İletişim becerileri kuvvetli,

İyi derecede bilgisayar kullanabilen,

Organizasyon ve yönetim gücü gelişmiş,

Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması gerekmektedir.



Adayların şahsen özgeçmişleri ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf ve karakter belgesiyle Girne veya Mağusa mağazamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Maaşlar tatminkar olacaktır. Ayrıca başvuruların hepsi gizli tutulacaktır.



Çağra Yapı Market Girne Mağazası:

Uğur Mumcu Cad. No.5 Karakum

0392 815 10 66



Çağra Yapı Market Mağusa Mağazası:

Büyük Sanayi Bölgesi 3. Cadde , Yeni Hastane Yolu

0392 365 56 57