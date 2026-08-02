Girne'de yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı süren binanın inşaatında kalıpçı olarak çalışan 22 yaşındaki Habil Çiftçi, üzerine ahşap parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Yaralı işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Çiftçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.